Cris Brave | a San Siro con Fedez e J-Ax Grazie ai sogni la disabilità svanisce

ilfattoquotidiano

: È il momento di Cris Brave. Per la prima volta, il giovane artista presenta il suo brano inedito “La Panchina” ??… - rtl1025 : È il momento di Cris Brave. Per la prima volta, il giovane artista presenta il suo brano inedito “La Panchina” ??… - RadioItalia : La Finale di @jaxofficial e @Fedez è una festa di hit, luci, effetti speciali, ospiti e Cris Brave… - BVentanni : RT @BEDISABILIABILI: ... Cris Brave sul palco di San Siro al concerto di J-Ax e Fedez... Siamo molto felici di poter scrivere queste poche… -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) “Deve esserci prima di tutto un rapporto umano forte, cioè, è giusto venire pagati per il lavoro ma siccome la nostra sarà quasi una convivenza forzata… ha presente Quasi amici, il film? Ecco, Driss all’inizio era uno scapestrato ma una volta creata la sintonia con Philippe, laspariva completamente. Driss trattava Philippe come una persona normale, lo prendeva anche in giro, proprio come si farebbe tra amici, appunto”.tiano Rossi, alias, 21 anni e una tetraparesi spastica, sogna di avere accanto una persona come il personaggio Driss del film Quasi amici.tiano vive su una carrozzella ma è convinto che lanon esista e con J-Ax esi è esibito a Sandavanti a migliaia di persone, facendo ascoltare la sua musica. Tramite il rap il ragazzo ha trovato la sua strada e ora ha lanciato una campagna di raccolta fondi su GoFundMe per ...