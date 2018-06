Costamagna cede e lascia la Cdp A Salvini e Di Maio la scelta dei vertici

ilgiornale

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Claudiosi autoelimina dalla riconferma al vertice della Cassa Depositi e Prestiti. La più importante tra le poltrone economiche in scadenza, insieme con quella dell'ad di Cassa oggi occupata da Fabio Gallia, è da oggi più che mai a disposizione del nuovo governo. Il vertice di Cdp dipende dal Ministero dell'Economia, quindi dal nuovo ministro Giovanni Tria. Ma in realtà se lo giocheranno Matteoe Giancarlo Giorgetti da una parte, Luigi Didall'altra, con la partecipazione di Giuseppe Guzzetti, il presidente di Cariplo e dell'Acri (anche lui in scadenza) che per le Fondazioni (azioniste di Cassa con il 18%) ha il potere statutario di nominare il presidente (mentre l'ad lo indica il Mef).ha ieri scritto una nota, diffondendola poi direttamente alle agenzie di stampa, senza che Cdp facesse un comunicato. Una forma irrituale che sembra sottolineare i ...