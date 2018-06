Così Apple vuole blindare gli iPhone e impedirne lo sblocco

agi

(Di mercoledì 6 giugno 2018) La Apple sta preparando un brutto scherzo ad alcune società che promettono di aggirare le misure di sicurezza degli iPhone. E, di conseguenza, potrebbe anche riaccendere lo scontro con alcuni governi sul tema della crittografia, scontro che covava da un pò di tempo sotto le ceneri. Da quando il famoso braccio di ferro Apple-Fbi del 2016 per lodi un telefonino appartenuto a un terrorista si era interrotto grazie all’intervento di alcune aziende terze, che avevano aiutato i federali ad entrare nei dispositivi Apple, dribblando i suoi sistemi di protezione. Da allora il mito dell’inespugnabilità dei dispositivi Apple sembrava essere rimasto solo nei discorsi di alcuni politici, quando invocavano il rischio che i criminali potessero far sparire nel nulla le proprie tracce e comunicazioni (quel che si dice going dark). Ma la realtà era ...