Cosa ti sei messa in testa! Foto di donne e di cappelli in mostra

Eros Ramazzotti - 9 anni d'amore con Marica Pellegrinelli : 'sei la Cosa più istruttiva ed emozionante che io abbia mai vissuto' : Marica Pellegrinelli e il pancino sospetto. La smentita della moglie di Eros Ramazzotti Marica Pellegrinelli, moglie di Eros Ramazzotti, smentisce le voci circa una sua gravidanza dopo la pubblicazione di alcune foto con pancino sospetto pubblicate da Diva e Donna Sposi dal 2014, Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli fanno coppia dal lontano 2009, quando la modella premiò il ...

Ecco Cosa possiamo aspettarci dal governo Lega e M5S - in sei punti : Secondo un retroscena del Corriere della Sera , inoltre, i tecnici del Viminale avrebbero già avvertito Salvini : "Non si può fare tutto." LE MISURE SU ECONOMIA E LAVORO , SENZA COPERTURA, I ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : “Italia XV” non si discosta da quanto visto nel Sei Nazioni. Cambierà qualCosa contro il Giappone? : “Italia XV” la selezione che affronterà sabato mattina a Nagano, in Giappone, alle ore 7.00 italiane, gli Yamaha Jubilo, nel primo Test Match di giugno, ricalca, nella sua formazione iniziale, quella vista all’opera per gran parte del Sei Nazioni, defezioni a parte: saranno però possibili cambi illimitati e quindi verranno ruotati tutti gli effettivi. C’erano da rimpiazzare le assenze di Sergio Parisse, tenuto a riposo, ...

Guida in sei punti alla GDPR : Cosa cambia sulla privacy per cittadini e imprese : Arriva una data importante, se non storica, per la privacy: venerdì 25 maggio entra in vigore la normativa europea sulla protezione dati, in sigla GDPR , General Data Protection Regulation, . Riguarda ...

Guida in sei punti alla GDPR : Cosa cambia sulla privacy per cittadini e imprese : Arriva una data importante, se non storica, per la privacy: venerdì 25 maggio entra in vigore la normativa europea sulla protezione dati, in sigla GDPR (General Data Protection Regulation). Riguarda tutta la filiera che accompagna i dati personali di ciascuno di noi, coinvolgendo quindi aziende, pubblica amministrazione, professionisti e via dicendo. Non solo quindi i social. Il GDPR si basa, infatti, sul principio di ...

Wired Next Fest - Cosa seguire se sei un giornalista : Ahmed Shihab-Eldin L’Ordine dei giornalisti ha bocciato la nostra proposta di aprire dei corsi per dare crediti di aggiornamento ai giornalisti che partecipano al Wired Next Fest. Visto che noi crediamo che ci siano ospiti che vale la pena sentire, se siete giornalisti o se siete interessati a capire come cambia non solo l’editoria, ma tutto il mondo che ci circonda, li elenchiamo qui sotto per praticità. Non vi daranno punti per l’aggiornamento ...

Notte dei Musei : ecco Cosa visitare e dove andare : ... alla Ludoteca Scientifica e al Museo degli Strumenti per il Calcolo , Via Bonanno Pisano, 2, , dove sarà possibile, eccezionalmente, visitare ancora la mostra, tra scienza e arte, "Congetture ...

Giorgia Meloni a Matteo Salvini : 'Sei ancora in tempo - molla Di Maio e grillini. Ecco Cosa devi fare dopo' : Finito ingoiato nel 'fantastico mondo' dei pentastellati, tra riunioni fiume, sindrome da accerchiamento , 'Firmiamo contratti perché non ci fidiamo di nessuno', ha ammesso Giggino, e decisioni, ...

“Sei un vero mostro”. Guardate bene questa ragazza : a vederla così - non sembra certo diversa dalle sue coetanee. Eppure - a soli 19 anni - è considerata “un vero pericolo pubblico”. Ecco Cosa ha combinato (da far impallidire i criminali ‘di professione’) : Ci sono record di cui far vanto di fronte agli amici e ai parenti, medaglie di cui andare fieri e pronte per essere sfoggiate nelle serate migliori. E altri primati sui quali sarebbe invece molto meglio sorvolare, onde evitare figure barbine. A proposito di ragazzini prodigio precoci e già famosi, Ecco allora una storia decisamente poco onorevole che ha per protagonista una ragazzina di 19 anni, Xena Randell, sulla cui fedina penale sono ...

“In quel droga party…”. Guai per il noto cantante italiano. La polizia lo ha beccato in compagnia di altre sei persone : Cosa succedeva là dentro : Per tante ragazzine è un idolo. Tatuaggi sul corpo, lingua sciolta e fare da duro. Testi di critica, sociale e musicale. Una vita agiata la sua, figlio di un famoso regista, abbandonata per seguire la musica. quello che gli è successo però c’entra poco con chitarre e microfoni, di più con il commissariato di polizia che lo ha beccato in un appartamento in via Bonifacio VIII a Roma dove si stava svolgendo un festino a base di ...

“Ecco Cosa sei…”. Bordate contro Heather Parisi dopo le ultime polemiche nel corso di Amici. La cantante - sempre più nella bufera - presa di mira anche dalla collega vip. Che non le risparmia parole al veleno : la rissa-trash è servita : E meno male che soltanto pochi giorni fa la produzione di Amici 17 lanciava un appello attraverso un comunicato stampa ufficiale augurandosi che all’interno della trasmissione si respirasse un clima più sereno, invitando tra l’altro le parti coinvolte nelle ultime discussioni “a ritrovare un sereno spirito di partecipazione al programma”. Il riferimento era a Biondo e a Heather Parisi in seguito alle minacce di ...

Amici di Maria De Filippi nella bufera : 'Cosa ti sei ridotta a fare per battere Ballando e Milly Carlucci' : Vince Amici di Maria De Filippi , ma su Twitter è polemica. Il talent di Canale 5, come riporta il sito specializzato Davidemaggio.it , si aggiudica la sfida degli ascolti contro Ballando con le ...

“Giulia ti sei salvata!”. Damellis - ma allora è vero. Fino a ieri erano solo voci (pesantissime) - ma ora arriva la conferma. E dalla sorella della De Lellis! “Ecco Cosa faceva Andrea Damante a sua insaputa” : Lei annuncia: “Avete capito che sono una ragazza che va dritta al punto sempre senza prese in giro o altro. Mi sembrava giusto dirvi che io e Andrea non siamo più fidanzata”; lui, 24 ore dopo, replica: “Dopo 13 ore di aereo scopro solo adesso con grande sorpresa tutte le dichiarazioni fatte, le storie, i commenti su tutto quello che è successo tra me e Giulia che, sì, come dice lei ci siamo lasciati, ci siamo lasciati ...

“Angelo - ma Cosa ti è successo?”. A qualche ora dall’entrata nella casa del Grande Fratello 15 - l’aspetto del Ken umano è notevolmente cambiato. “Sei irriconoscibile” - gli scrive qualcuno su Facebook : “Ecco chi sei senza trucco!”, scrive un utente su Facebook nei confronti di Angelo Sanzio, il Ken del GF 15. Il ragazzo, che sin dalla prima puntata ha immancabilmente attirato su di sé l’attenzione degli altri concorrenti e del pubblico a casa e che in parte lo ha conosciuto a Domenica Live o a Nemo, ha mostrato un lato di sé ancora celato. Il 28enne ha iniziato da giovanissimo un impegnativo percorso chirurgico per migliorare il suo ...