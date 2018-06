Cosa dice a noi italiani l' eruzione del Volcan de Fuego in Guatemala

Notte Rosa 2018 : Cosa - dove e quando festeggiare la tredicesima edizione : Ad un mese dalla tredicesima edizione della Notte Rosa, nelle città coinvolte sono stati stilati i programmi del 'week end di pura follia'. Per chi ancora non ha idea di cosa sia l'evento, possiamo definirlo il 'Capodanno dell'estate'. A differenza della Notte Bianca non è una sola città che festeggia, bensì 110 km di costa della Riviera Romagnola. Inoltre, prendono parte ai festeggiamenti anche la Repubblica di San Marino ed i lidi Ferraresi, ...

Suspiria. Cosa dice il teaser dell’omaggio di Guadagnino a Dario Argento : Il conto alla rovescia è lontano, dal momento che l’uscita nelle sale americane è prevista per il prossimo 2 novembre e ancora non si conosce la data italiana, eppure il film è già stato definito dai media come uno “degli horror più impressionanti mai visti” ed è tra le pellicole più attese alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia del 2018. Sta di fatto che il Suspiria di Luca Guadagnino sta già facendo ...

Vibo Valentia : Cosa dice il ministro Salvini - eletto in Calabria - del bracciante ucciso a Gioia Tauro? : I fatti di Gioia Tauro – ma quali fatti? Questi ultimi? È una battaglia che va avanti da anni – finora neanche una parola a stigmatizzare l’uccisione del giovane sindacalista di base Sacko Soumayla e il ferimento di due suoi compagni hanno prodotto da parte del neo-ministro dell’Interno Matteo Salvini. Una volta la Lega era ‘nordista’ e il Sud era l’obiettivo polemico, ma nonostante i reboanti proclami di un altro ministro dell’Interno leghista, ...

Mara Venier/ Gaffe a Che Tempo che Fa : condurrà Domenica In - ecco Cosa dice Lippi della Parodi… : A Che Tempo che fa, Mara Venier si è lasciata sfuggire lo spoiler relativo alla sua conduzione di Domenica In nella stagione 2018-19. ecco la sua dichiarazione.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 15:09:00 GMT)

Nazionale in alto con Mancini? Cosa dice la sua grafia : Dall'analisi della grafia di Roberto Mancini emerge un groviglio di pensieri, di convinzioni e d'incertezze che lo condizionano sempre quando deve prendere delle decisioni. La notevole sensibilità e ...

Lorenzo Fontana - chi è il nuovo ministro della Famiglia - e Cosa dice su gay e aborto - : Il giovane ministro, ieri, è stato il più intervistato di tutti. E ha espresso le sue idee. Vediamone i capitoli principali Fontana: "Le famiglie gay non esistono". Interviene Salvini

Cosa dice Standard and Poor's del nuovo governo : Roma, 2 giu. , askanews, Il nuovo governo M5S e Lega 'non dovrebbe avere un effetto immediato' sul rating dell'Italia. Lo ha detto l'agenzia Standard and Poor's, che sul nostro Paese ha un giudizio ...

Cosa dice la stampa estera del nuovo governo italiano : (Immagine: pixabay/CC) Dopo 88 giorni l’Italia ha un esecutivo, 18 ministeri, 17 ministri (5 le donne) e due vicepresidenti del Consiglio. A tenere banco sui media internazionali è però la cautela, rarissimi gli affondi di penna e scarsissime le lodi, e, quando ci sono, vengono demandate alle parole altrui, come fa il New York Times che si limita a definire Lega e Movimento 5 stelle “due partiti populisti con una storia di antagonismo verso ...

Ecco Cosa diceva sull'euro Giovanni Tria - lodando Savona - : ... ma ci si può basare su un articolo pubblicato dal professore presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione e ordinario di economia politica all'università di Tor Vergata. Su Formiche.net , ...

«Se la persona sbagliata dice la Cosa giusta» : lo Spiegel difende la frase di Oettinger : Il settimanale tedesco ammette il passato da gaffeur del commissario Ue al Bilancio, ma ne giustifica le affermazioni sull'Italia. Intanto su alcuni giornali internazionali si ragiona sui rischi di nuove elezioni nel nostro Paese cosa è successo con la frase del commissario Ue Oettinger che sta scatenando le polemiche"

Enrico Mentana - la bomba in diretta : dove ha beccato Giuseppe Conte. Pazzesco : Cosa si dice nei palazzi : Un colpo di scena poco prima delle 20. Enrico Mentana acchiappa Giuseppe Conte che si aggira nei dintorni di Montecitorio . L'inviato della #maratonaMentana Paolo Celata chiede il collegamento perché ...

Cosa dice Salvini sul 'piano di uscita dall'euro' : Roma, 29 mag. , askanews, 'Non c'era nessun piano di uscita dell'euro'. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini in diretta su Facebook, denunciando quello che a suo dire è 'un dibattito ...

Euro - tasse e pensioni : Cosa diceva Cottarelli : I partiti e movimenti che hanno ricevuto più voti dicono che per risolvere il problema del debito pubblico bisogna spendere di più perché questo fa riprendere l'economia. Non mi vedrei bene in un ...

Cosa intende Mattarella quando dice : "Devo difendere i risparmi" : Così presidente della Repubblica ha stoppato la nomina di Savona, appellandosi all'articolo 47 della Costituzione