Cosa aspettarsi quando si aspetta | una commedia spassosa su gravidanza e maternità

E3 2018 : Cosa aspettarsi dalla fiera videoludica dell'anno : ... è la più importante fiera del settore videoludico, un vero palcoscenico che negli anni ha forgiato figure carismatiche e alimentato sogni , e delusioni, tra i videogiocatori di tutto il mondo. Un ...

Conferenza Bethesda E3 2018 : Cosa aspettarsi - orario e giochi : L'E3 2018 è alle porte, l'evento più importante al mondo per quanto riguarda i videogiochi. Protagonista sarà sicuramente Bethesda, il publisher famoso epr le serie di The Elder Scrolls e Fallout. orario, data e cosa aspettarsi da Bethesda all'E3 21018 Per l’11 giugno alle ore 03:30 è prevista la Conferenza notturna di Bethesda all'E3 2018, nel corso della quale potrebbero essere annunciati diversi titoli. Alcuni sono stati già confermati, ...

Zuckerberg a Bruxelles - Cosa aspettarsi dall'audizione di oggi : Il fondatore di Facebook sarà ascoltato oggi, in diretta streaming, da Antonio Tajani e i rappresentanti degli otto gruppi politici dell'Europarlamento. L'obiettivo è fare chiarezza sull'uso dei dati ...

Dalla Francia con furore l’E3 2018 di Ubisoft : Cosa aspettarsi? : Siamo ormai a ridosso dell'E3 2018, la fiera che movimenterà la scena videoludica in quel di Los Angeles, dettando le linee guida per quello che sarà il mercato dei prossimi mesi (o poco più). Tanta l'attesa di scoprire quali saranno le sorprese preparate dai diversi publisher, che cercheranno di calamitare le attenzioni con annunci a sorpresa o conferme sulle serie più chiacchierate del momento. L'E3 2018 di Ubisoft si preannuncia seguire il ...

EA Play 2018 scalda i motori - Cosa aspettarsi dalla conferenza? : Come ormai consuetudine degli ultimi anni, l'EA Play 2018 fungerà da evento traino per l'E3 2018: la specialissima conferenza targata Electronic Arts aprirà i giochi per quanto concerne la fiera losangeliana dedicata ai videogiochi. Sarà quindi il momento ideale per vedere cosa bolle nell'enorme pentolone del publisher a stelle e strisce, con le novità in arrivo nei prossimi mesi che saranno presentate in pompa magna o, quantomeno, svelate per ...

Battlefield 5 ufficiale - orario e Cosa aspettarsi dal reveal del 23 maggio : Battlefield 5 è praticamente ufficiale: il reveal è in programma per il prossimo 23 maggio. Finalmente è arrivata la conferma di tutti i rumor trapelati nel corso delle ultime settimane su una probabile presentazione di Battlefield 5. L’annuncio ufficiale è stato dato dal comico sudafricano Trevor Noah, che dal proprio profilo Twitter ha reso noto che il nuovo titolo della serie sarà presentato ufficialmente il prossimo 23 maggio. Il comico ...

Giro d’Italia 2018 - Cosa aspettarsi dalla tappa di Campo Imperatore? Gran Sasso temibile - il borsino dei favoriti. Yates può incrementare ancora : Calascio, con 13,5 km e una pendenza media del 6%. Campo Imperatore, 26 chilometri molto irregolari con pendenze che vanno oltre il 13%. Se fino ad ora ci si è potuti gestire (ovviamente in modo relativo) e si è potuti stare nella pancia del gruppo a guardarsi, da domani non si scherza più. Il Giro d’Italia chiude la sua prima parte, fatta dalla trasferta in Israele e da un lungo percorso nel Sud del Bel Paese, con la nona frazione, che ...

True Detective - Cosa aspettarsi dalla terza stagione : True Detective: “Buona la prima”, è andata un po’ meno bene la seconda volta, ma, posto che proverbialmente non esiste due senza tre, è facile immaginare quali siano le aspettative nei confronti della nuova stagione. La serie antologica di Nic Pizzolatto aveva conquistato il favore di critica e pubblico con Woody Harrelson e Matthew McConaughey, ma dal 2015, dopo il finale del deludente True Detective 2, con Colin Farrell e ...

Cosa c'è da aspettarsi dalle consultazioni di lunedì. Le ipotesi dei giornali : Il Pd trova un compromesso che scongiura l’immediata resa dei conti e la spaccatura interna, ma rinvia la partita di qualche settimana. Il Quirinale perde le staffe e compie un passo con pochi precedenti nella storia della Repubblica: se lunedì, al terzo giro di consultazioni, non uscirà una vera formula di governo, Mattarella farà da sé e nominerà un governo lontano dai partiti, super partes, e se ...

Cosa aspettarsi dall’E3 2018 di Microsoft - le prospettive di Xbox : Microsoft si sta preparando per quello che si prospetta essere - almeno dal punto di vista dello spettacolo offerto -un E3 2018 da incorniciare, forse il più spettacolare di sempre: il Colosso di Redmond ha infatti scelto un intero auditorium per raddoppiare lo spazio espositivo dei suoi giochi. Ovviamente sono sembra solo tutto fumo e niente arrosto, come si suol dire, poiché la società ha promesso che la lineup di giochi presenti ...

«Loro 2» : Cosa aspettarsi dal secondo film di Sorrentino su Silvio Berlusconi : Una prima parte folle, caotica, eccentrica e quasi «delirante» cede il passo a una narrazione (molto) più intima e tipicamente «sorrentiniana». È il Silvio Berlusconi che più ti aspetti – o, almeno, che più ti saresti aspettato dal regista Paolo Sorrentino – quello protagonista del secondo capitolo di Loro. Che uscirà nelle sale il 10 maggio – quindici giorni dopo Loro 1 – e che abbiamo visto in anteprima. LEGGI ...

Mercati azionari : Cosa aspettarsi dopo la correzione : Bisogna focalizzarsi sulla crescita strutturale e scegliere compagnie che continuano a crescere indipendentemente dall'andamento dell'economia. Ricevi aggiornamenti su Advisory Lasciaci la tua e-mail:...

Nuovo trailer di Red Dead Redemption 2 arriva il 2 maggio - Cosa aspettarsi : Vi eravate dimenticati di Red Dead Redemption 2? Speriamo di no, anche se ultimamente le voci su un possibile reveal imminente iniziavano a raffreddarsi, nonostante il gioco sia in uscita nel mese di ottobre. Eppure, ecco che Rockstar si sveglia dal "letargo" e ci alletta con un annuncio bomba: il prossimo 2 maggio (cioè domani, mercoledì) l'attesissimo titolo riceverà un Nuovo trailer, che verrà rilasciato online. Rockstar Games, finora, ...

F8 - Cosa aspettarsi dall’evento di Facebook : (Foto: Maurizio Pesce / WIRED) San José – Facebook ha invitato migliaia di sviluppatori all’F8, il suo evento annuale di due giorni a San José. Ma questo, ovviamente, non è un anno come un altro. Mark Zuckerberg ha da poco concluso il suo giro di scuse al Congresso degli Stati Uniti, il suo Cto è stato al Parlamento britannico a fare la stessa cosa e l’Europa guarda con estrema attenzione le mosse del gigante che entro il 25 maggio, come tutti, ...