Corso di italiano per italiani L' idea dell' assessore-maestro

Troppi errori di grammatica - il Comune corre ai ripari con un Corso di italiano per italiani : Non sono solo gli stranieri ad aver bisogno di lezioni di italiano. Il Comune di Bariano, nella Bassa bergamasca, ha pensato a un corso di alfabetizzazione per gli italiani, per fare un po' di ripasso di...

GIUSEPPE CONTE È IL PREMIER INCARICATO/ Il primo disCorso : “sono l’avvocato difensore del popolo italiano” : GIUSEPPE CONTE, il PREMIER INCARICATO del governo Lega-M5s: ultime notizie, il primo discorso "sarò avvocato difensore del popolo italiano". Giò nella bufera per il curriculum 'taroccato'(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 19:45:00 GMT)

Governo M5s-Lega - il primo disCorso di Conte : “Sarò l’avvocato difensore del popolo italiano” : “Il presidente della Repubblica mi ha conferito l’incarico che ho accettato con riserva. Se riuscirò a portare a compimento l’incarico esporrò alle Camere un programma basato sulle intese tra le forze politiche di maggioranza”. Lo ha detto il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte parlando al Quirinale dopo l’incontro con Mattarella. “Sono professore e avvocato, ho perorato cause di varie persone e ora difendo ...

Oltre 10 minuti di applausi per il film di Alice Rohrwacher - film italiano in conCorso a Cannes : Oltre 10 minuti di applausi al termine della proiezione, poco fa al Grand Theatre Lumiere di Cannes, di Lazzaro felice di Alice Rohrwacher, primo film italiano del programma in competizione per la Palma d'Oro.Alba Rohrwacher, che è nel cast del film, si è commossa durante il tributo della sala. Anche all'uscita del cast dalla proiezione ci sono stati applausi ripetuti. Ad accompagnare il film, seppure in disparte, anche Roberto ...

MARIA GRAZIA BUCCELLA / "Ho accompagnato Vittorio Cecchi Gori al pronto socCorso" (Sabato Italiano) : MARIA GRAZIA BUCCELLA, ospite a Sabato Italiano, incontrerà Vittorio Cecchi Gori, con il quale è stata fidanzata per diversi anni. Il suo successo e i grandi film.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 18:28:00 GMT)

Norvegia : In socCorso all’ambiente arriva un gigante italiano! : Possiede una stazza lorda di 9.000 tonnellate, una lunghezza superiore a 100 metri, una larghezza di 21 e una velocità massima di 15 nodi. Si tratta della “Kronprins Haakon”, la nave rompighiaccio oceanografica destinata a operare nelle acque polari e costruita per l’Institute of Marine Research (Imr), l’ente di ricerca oceanografica e ittica del governo norvegese. Il gigante è stato costruito nel cantiere integrato di ...

"Abbandono dell'italiano per un sovrabbondante riCorso all'inglese". L'Accademia della Crusca bacchetta il ministero dell'Istruzione : L'Accademia della Crusca striglia il ministero dell'Istruzione. Nel mirino dei linguisti c'è un documento in particolare: il Sillabo programmatico, pubblicato a marzo e dedicato alla promozione dell'imprenditorialità nelle scuole statali secondarie di secondo grado. Secondo i professori del team delL'Accademia Incipit, specializzato nella 'lotta' al dilagare dell'anglicismo facile nell'uso della lingua, sostanzialmente, il ...

Diritti tv Serie A - sospeso il bando dopo il riCorso di Sky. MediaPro : 'Danneggiato il calcio italiano' : Continua il caos legato ai Diritti tv della Serie A di calcio . La Lega, in una nota, 'appreso da notizie stampa del provvedimento di sospensione del bando pubblicato da MediaPro sui Diritti del ...

Davide Maran - studente italiano scomparso in Slovenia/ Ultime notizie Lubiana - ricerche in Corso senza esito : Davide Maran, studente italiano scomparso in Slovenia: nessuna notizia da oltre 8 giorni, ricerche a Lubiana senza alcun esito. L'appello della sorella su Facebook.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 17:40:00 GMT)