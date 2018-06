Convivio torna a Milano

wired

(Di mercoledì 6 giugno 2018)da mercoledì 6 a domenica 10 giugno. Un’occasione per lasciare uno spazio nella propria agenda. La più importante mostra-mercato di beneficenza italiana quest’anno sarà presso lo spazio multifunzionale The Mall Big Spaces, in Piazza Lina Bo Bardi aè promossa in Italia dal mondo della moda, a sostegno dell’associazione no-profit ANLAIDS (Associazione Nazionale per la lotta contro l’AIDS), giunta alla sua quattordicesima edizione. Mercoledì 6 apre al pubblico dalle 17:00 alle 22:00 per proseguire dal 7 giugno al 10 giugno con orario continuato, dalle 10:00 alle 22:00. 5 giorni di shopping solidale con lo scopo di raccogliere fondi per non smettere mai di affrontare in maniera positiva un tema delicato come quello dell’Aids. È grazie anche a manifestazioni comeche il virus Hiv fa meno paura, ma resta alto l’allarme: ANLAIDS ...