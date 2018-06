Convivio 2018 | tutti gli ospiti

Convivio 2018 : appuntamento con lo shopping solidale : L’allarme AIDS continua a rimanere alto. Sebbene le campagne di sensibilizzazione sul tema, negli anni, abbiano creato una maggiore consapevolezza, il rischio di contagio è ancora troppo diffuso. A oggi, infatti, si contano circa 4000 nuove infezioni all’anno senza distinzioni in termini di età e strato sociale. LEGGI ANCHEFestival di Cannes 2018 : i voti ai look delle star A supportare ancora una volta la causa è Convivio , la più importante ...

Convivio 2018 - tutte le novità della nuova edizione : Il 6 giugno torna a Milano Convivio, la più importante Mostra-Mercato benefica promossa in Italia dal mondo della moda, a sostegno dell’associazione no-profit ANLAIDS (Associazione Nazionale per la lotta contro l’AIDS). 5 giorni di shopping solidale con lo scopo di raccogliere fondi per non smettere mai di affrontare in maniera positiva un tema delicato come quello dell’AIDS. Molto più di un semplice evento di beneficenza, Convivio rappresenta ...