Convivio 2018 | il red carpet della cena di gala

Convivio 2018 : il tavolo futuristico di Condé Nast : La moda al servizio della beneficenza. È successo anche quest’anno, tra gli spazi di The Mall Big Spaces a Milano dove, lo scorso 5 giugno, si è tenuto il charity gala dinner che ha aperto ufficialmente la nuova edizione di Convivio, l’importante mostra-mercato benefica sostenuta da Vogue Italia e che da tanti anni (era il 1992 quando si svolse la prima edizione) raccoglie fondi a sostegno dell’associazione no-profit ANLAIDS (Associazione ...

Convivio 2018 - tutti gli ospiti : Astronavi, pianeti e satelliti finora sconosciuti, creature spaziali ed esseri alieni. Un’invasione di positività, nel segno della pace interplanetaria, negli spazi di The Mall Big Spaces martedì sera, a Milano. Ma anche un’invasione di star della moda, della cultura, dello spettacolo e della tv, tutte vestite a festa come si conviene per le grandi occasioni: la moda chiama e le celeb rispondono. Con ancora più partecipazione quando ...

Triumph a Convivio 2018 : il brand a sostegno di ANLAIDS : Convivio 2018: Triumph tra i brand espositori, a sostegno di ANLAIDS “Together We Triumph, Insieme trionfiamo”: questo il messaggio che racconta la filosofia di Triumph – tra i principali brand al mondo di lingerie e leisurewear – e che rappresenta la base fondamentale di tutte le attività del brand. Un messaggio che parla di supporto reciproco, di sicurezza e traguardi raggiunti nella quotidianità grazie a quella forza che nasce ...

Convivio 2018 : appuntamento con lo shopping solidale : L’allarme AIDS continua a rimanere alto. Sebbene le campagne di sensibilizzazione sul tema, negli anni, abbiano creato una maggiore consapevolezza, il rischio di contagio è ancora troppo diffuso. A oggi, infatti, si contano circa 4000 nuove infezioni all’anno senza distinzioni in termini di età e strato sociale. LEGGI ANCHEFestival di Cannes 2018: i voti ai look delle star A supportare ancora una volta la causa è Convivio, la più importante ...

Convivio 2018 - tutte le novità della nuova edizione : Il 6 giugno torna a Milano Convivio, la più importante Mostra-Mercato benefica promossa in Italia dal mondo della moda, a sostegno dell’associazione no-profit ANLAIDS (Associazione Nazionale per la lotta contro l’AIDS). 5 giorni di shopping solidale con lo scopo di raccogliere fondi per non smettere mai di affrontare in maniera positiva un tema delicato come quello dell’AIDS. Molto più di un semplice evento di beneficenza, Convivio rappresenta ...

Convivio 2018 : a Milano la XIV edizione : Il 6 giugno torna a Milano la quattordicesima edizione di Convivio, la più importante Mostra-Mercato benefica p romossa in Italia dal mondo della moda a sostegno dell'associazione no-profit ANLAIDS , Associazione Nazionale per la lotta contro l'AIDS, . In arrivo quindi una quattro giorni di shopping solidale con lo scopo di ...