Conte | non depotenziare Anac | valorizzarlo

Governo : Conte - onesti con noi non hanno nulla da temere : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Gli onesti con noi non hanno da temere nulla”. Lo dice, in un passaggio del suo intervento in Aula alla Camera, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando del contrasto alla corruzione che, ha indicato il premier, va attuato “agendo su due livelli: da un lato agire sulla deburocratizzazione”, dall’altro “contrastare la corruzione a tutti i livelli”. L'articolo ...

Montecitorio - si vota la fiducia a Conte : «Ci siamo appena insediati - non chiedeteci dettagli» : Turismo, infrastrutture, Sud, imprese: i punti Contestati al primo posto nell’intervento di Conte. La prima chiama del voto è fissata alle 17.45. Forza Italia severa sulla posizione di opposizione: «siamo un centrodestra unito e coeso, loro sono altro

**Infrastrutture : Conte - dramma in Puglia per un solo binario - non indifferente** : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Io sono pugliese, pensare ci sia un solo binario”, causa di “uno scontro tra due treni” che ha provocato morti e feriti “non mi lascia assolutamente indifferente”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ricordando così l’incidente tra Andria e Corato che provocò 23 morti e oltre 50 feriti. L'articolo **Infrastrutture: Conte, dramma in Puglia per un solo ...

Infrastrutture : Conte - non ci sottrarremo a investimenti : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – Sulle Infrastrutture “siamo stati Contestati perché il governo non è sensibile” al tema, “ma è il contrario. Noi abbiamo detto un’altra cosa e la rivendichiamo: occorre valutare costi e benefici”, ma gli investimenti in questo comparto “sono un passaggio fondamentale in una politica di crescita, quindi sicuramente non ci sottrarremo a investimenti in Infrastrutture”. Lo ...

**Governo : Conte - non chiedeteci troppi dettagli - siamo appena insediati** : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Molti interventi sollecitano questo esecutivo ad articolare in modo più puntuale gli obiettivi” ma “ci siamo appena insediati, non chiedeteci dettagli di specifiche iniziative legislative perchè ancora stiamo costituendo gli uffici”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella replica a Montecitorio. L'articolo **Governo: Conte, non chiedeteci troppi dettagli, siamo appena insediati** ...

Governo - Conte : 'Su lotta a mafie non c'è maggioranza e opposizione' : "Ho già dato atto della sensibilità di questo Governo in tema di contrasto alle mafie e poteri criminali. Su questo possiamo essere d'accordo, non esiste maggioranza e opposizione, perché il contrasto ...

L'Avvenire stronca Conte - un 'giustizialista' che non alza le pensioni sociali e non arresta la schiavitù dei braccianti : Città del Vaticano - Se il Vaticano continua a mantenere un profilo basso di fronte al governo Conte, nonostante i rapporti fluidi e non mediati che il nuovo premier ha con il Segretario di Stato, ...

Governo : Cancelleri (M5S) - Conte premier-marionetta? Non si lascerà manipolare : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - "Conte? Non mi sembra uno che si acContenta di fare la comparsa. Le due forze politiche che compongono questo Governo hanno due leader importanti che cercheranno di emergere ma il presidente del Consiglio non è uno che si lascia manipolare. Lui si è definito il 'garante

Cagliari - le novità dal calciomercato : non tutte faranno Contenti i tifosi… : Cagliari al centro di numerose voci di calciomercato in questa prima fase della sessione estiva, tanti i nomi che gravitano attorno al club sardo Il Cagliari è alle prese con la costruzione della rosa in vista della prossima stagione. In primis dovrà essere ufficializzato a breve il nuovo allenatore, Rolando Maran, il quale si è svincolato da qualche giorno dal Chievo Verona. Il tecnico vorrebbe portare con sè Lucas Castro, centrocampista che il ...

Governo : Cancelleri (M5S) - Conte premier-marionetta? Non si lascerà manipolare : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) – “Conte? Non mi sembra uno che si acContenta di fare la comparsa. Le due forze politiche che compongono questo Governo hanno due leader importanti che cercheranno di emergere ma il presidente del Consiglio non è uno che si lascia manipolare. Lui si è definito il ‘garante del contratto’ e questo Governo regge solo se quello che c’è scritto nel contratto viene portato a termine”. ...

Governo - lo show di Mulé (FI) : “Su Tav e Tap vi tremano le gambe. Conte in testa ha cappello di Pinocchio - non corona” : “Signor Presidente, Lega e M5s non le hanno messo in testa una corona. Si guardi bene allo specchio: è il cappello di Pinocchio“. È un passaggio dell’intervento di Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia, prima del voto di fiducia alla Camera al Governo guidato da Giuseppe Conte. “Presidente – ha continuato Mulé – lei ha pronunciato 5934 parole nel suo discorso, a Dante Alighieri ne servirono 942 per scrivere ...

Caro Conte - non siete razzisti ma… : Ha molto colpito che un (mezzo) presidente del Consiglio – quello vero è Matteo Salvini – abbia sentito il bisogno di ricordare di fronte ai senatori che stavano per accordargli la fiducia che il suo esecutivo non sarà razzista. Una promessa raggelante, perché ci mancherebbe che un governo come quello della Repubblica italiana, nata dalle ceneri di un ventennio di dittatura, guerra e persecuzioni a oppositori, ebrei e altre minoranze finisse in ...

Conte non dà i numeri e innervosisce i mercati. Piazza Affari perde l'1% : Il discorso al senato del premier incaricato Giuseppe Conte , come scrive l'agenzia finanziaria Bloomberg, "ha innervosito i mercati", perché ha affermato che il suo governo promuoverà misure populiste che vanno dal reddito di cittadinanza per i poveri e i senza lavoro ai tagli fiscali, promettendo "un nuovo vento di cambiamento basato su un programma di espansione fiscale". Ciò "allo scopo di avere una Europa più forte e giusta".La Borsa ...

TERREMOTO/ Macerie & tasse - l'agenda di Conte che non piace a Bruxelles : Conte si è salvato in calcio d'angolo: la prima visita sarà nelle zone terremotate. Il cratere sismico fatica a ripartire, e un capitolo da chiarire solo le tasse post-2009. FABIO CAPOLLA(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 06:08:00 GMT)SUICIDA IMPRENDITORE SFOLLATO/ Dove non arriva il TERREMOTO ci pensano i burocrati, di F. CapollaTERREMOTO L'AQUILA/ Le cartelle esattoriali della Ue sulle ferite e i morti di un popolo, di F. Capolla