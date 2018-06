Conte sì del Senato alla fiducia con 171 voti | «Noi populisti? Ascoltiamo la gente»

Giuseppe Conte - lo stile del nuovo premier ai raggi X : Non sarà vero, ma ci crediamo: l’abito (e il capello?) fa ancora il monaco. Le scelte di stile – guardaroba o parrucco che sia – rivelano la personalità e l’attitudine (in questo caso anche politica). Abbiamo allora interpretato quelle del neo-premier 53enne Giuseppe Conte, dalla testa ai piedi. E ci siamo fatti – oltre a qualche domanda – anche un’idea di quale potrà essere il suo vero ...

Premier Giuseppe Conte - la scuola dov’è? I dubbi sul governo del ‘cambiamento’ : Il mondo della scuola appare deluso di fronte al più lungo discorso programmatico della storia della Repubblica, quello di un’ora e un quarto pronunciato dal neo Premier Giuseppe Conte: il Presidente del Consiglio del nuovo governo gialloverde ha parlato di Flat tax, migranti, lotta alla mafia, lotta alla corruzione, Reddito di cittadinanza, salario minimo orario sono stati alcuni […] L'articolo Premier Giuseppe Conte, la scuola ...

SPILLO/ Salvini e Di Maio - i "padroni rosiconi" dell'avvocato Conte : Conte ha chiesto la fiducia al Senato e ha avuto sempre di fianco Salvini e Di Maio, con espressioni piuttosto eloquenti sul loro stato d’animo. Il commento di YODA(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 06:03:00 GMT)LA RAI DI M5S & LEGA/ I vecchi volti della tv pronti a salire sul carro, di YodaLETTERA/ Oettinger, il Gattopardo e la domanda scomoda sulla democrazia, di R. Locatelli

DISCORSO Conte/ Le risposte sbagliate ai veri problemi dell'Italia : Giuseppe CONTE ieri ha tenuto un lungo DISCORSO al Senato per ottenere la fiducia. Molti i passaggi di CONTEnuto economico. Li commenta per noi UGO ARRIGO(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 06:01:00 GMT)INCHIESTA SPREAD/ Nel 2011 la crisi ci è costata 57 mld, ora già 1,5 mld in due giorni, di U. ArrigoFLAT TAX/ Nicola Rossi: rischio "80 euro" e Legge Fornero, gli errori da evitare

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 giugno : Poliziotto buono e poliziotto cattivo. Fiducia a Conte e porti chiusi : Primo sì per il governo Conte, la “lavatrice” del Salvimaio Al Senato la Fiducia passa con 171 voti, 10 più della maggioranza assoluta. Il nuovo premier legge un discorso lungo e pacato: non sContenta nessuno di Tommaso Rodano L’Apocalisse prossima ventura di Marco Travaglio Non è afFatto vero che il governo Conte, diversamente dagli ultimi venti o trenta che l’hanno preceduto, sia vittima – per dirla con Antonio Socci – di un ...

FIDUCIA GOVERNO LEGA-M5S : 171 SI AL PREMIER Conte/ "Offriamo risposte concrete" : ora l'esame della Camera : Voto di FIDUCIA al Senato per il GOVERNO LEGA-M5S: diretta video streaming live, discorso PREMIER CONTE alle Camere: "siamo populisti, via sanzioni alla Russia". 171 Sì, 117 contrari(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 23:46:00 GMT)

Conte incassa la fiducia del Senato : 171 sì - 117 no. Nel discorso in Aula : “Fiducia al progetto e al contratto di cambiamento” : Il governo guidato da Giuseppe Conte incassa la fiducia al Senato, come era previsto, con 171 sì. I no sono stati 117. I Senatori che si sono astenuti, invece, sono stati 25. Erano presenti 314 Senatori, di cui 313 votanti. La maggioranza era fissata a 145. L’esecutivo, domani (mercoledì 6), sarà alla prova della Camera....

Il Conte digitale fra innovazione e difesa dell'ambiente. Ecco le promesse del neo presidente del Consiglio : L'economia circolare di cui molti parlano, attuata però con successo solo in pochi Paesi. 'L'azione del governo sarà costantemente incentrata sulla tutela dell'ambiente', prosegue Conte. Repubblica ...

Populismo - immigrazione - Russia. I sei temi principali del discorso di Conte : Ventiquattro pagine di intervento e 75 minuti di discorso. È l'esordio del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in Parlamento, per chiedere la fiducia delle Camere. Il discorso è puntuale e non trascura i particolari, ma il tono e il merito sono quelli di chi ha già scandito, dopo le consultazioni per la formazione del nuovo governo, di non essere un tecnico, ma un premier politico che rivendica l'accezione ...

Gaffe del deputato M5S : 'Pd assente mentre parla Conte'. E posta la foto della Camera - ma il premier è in Senato : Figuraccia del deputato grillino Francesco Berti. In un post accusa il Pd di essere assente in aula nel dibattito sulla fiducia al governo Conte. E per testimoniarlo posta una foto della Camera. Ma ...

La fiducia al governo Conte e la morte di Kate Spade. Le notizie del giorno - in breve : DAL MONDO Vladimir Putin è stato in visita ufficiale in Austria. Assieme al presidente austriaco, Alexander Van der Bellen, ha firmato un accordo energetico che prevede la collaborazione tra Gazprom, ...

Governo Conte - fiducia in Senato. Il discorso del premier : immigrazione - tasse - pensioni : Favorevoli 171, contrari 117, astenuti 25. Sulle pensioni d'oro: "Taglieremo quelle sopra i 5.000 euro". Sull'Europa: "E' casa nostra, ma sia più equa". Condanna per l'uccisione del sindacalista ...

Governo - Conte ottiene la fiducia del Senato con 171 sì : "Il documento di economia e finanza gia' deliberato prevede una contrazione della spesa sanitaria - sottolinea Conte -. Sarà compito di questo Governo invertire questa tendenza per garantire la ...