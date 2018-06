Conte | rivedremo riforma popolari | separare asset speculativi

Conte oggi alla Camera : "Rivedremo le riforme per le banche popolari" : Dopo aver incassato la fiducia del Senato con 171 sì, Giuseppe Conte e i suoi ministri sono andati oggi alla Camera per ottenere il via libera definitivo e dare pieni poteri al nuovo governo. Diversi i punti toccati dal premier nel suo discorso, dalla giustizia alla mafia, dall'immigrazione al sud. Ma anche il reddito di cittadinanza? e il tema delle banche: "È opportuno distinguere fra banche che erogano credito e sono caratterizzate a livello ...