Conte | ' Ognuno ha il suo conflitto di interessi' Pd attacca premier

Conte alla Camera : "Ognuno ha il suo conflitto d'interessi. Non stravolgeremo buona scuola. Su debito trattativa dura" : Bufera in aula alla frase sul conflitto d'interessi, poi la precisazione. "Dobbiamo cercare di riappropriarcidel ruolo della politica", ha aggiunto il neo premier. "Contro le mafie saremo tutti uniti"

