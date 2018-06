Conte non dà i numeri e innervosisce i mercati Piazza Affari perde l' 1%

TERREMOTO/ Macerie & tasse - l'agenda di Conte che non piace a Bruxelles : Conte si è salvato in calcio d'angolo: la prima visita sarà nelle zone terremotate. Il cratere sismico fatica a ripartire, e un capitolo da chiarire solo le tasse post-2009. FABIO CAPOLLA(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 06:08:00 GMT)SUICIDA IMPRENDITORE SFOLLATO/ Dove non arriva il TERREMOTO ci pensano i burocrati, di F. CapollaTERREMOTO L'AQUILA/ Le cartelle esattoriali della Ue sulle ferite e i morti di un popolo, di F. Capolla

Matteo Renzi : "M5s-Lega il potere - non faremo sconti"/ Pd - Marcucci : "Conte? Serve avvocato contro il Governo" : Matteo Renzi: "M5s-Lega il potere, non faremo sconti". Pd contro fiducia Governo Conte, Marcucci: "Agli italiani Serve un avvocato contro l'esecutivo"

Renzi-show al Senato. "Conte premier non eletto - potrei dire un collega" : Matteo Renzi entra in campo a Palazzo Madama ma si prende un ruolo che è più quello del regista che non del mediano, come aveva promesso di fare. Si posiziona infatti al centro del rettangolo di gioco dettando i tempi alla squadra del Partito Democratico. Per farlo è tornato dalla Cina, tappa del suo lungo tour da conferenziere. E prima di entrare nell'Aula del Senato, davanti a un panino mangiato in piedi alla buvette, ...

Governo : Conte - esecutivo non ha mai considerato uscita da euro : L'iniziale scelta del ministro dell'Economia da parte della coalizione di Governo era caduta sull'euroscettico Paolo Savona, ricorda il "Nyt", prima che il capo di Stato ponesse il veto. Savona è ...

Governo - 171 sì per la fiducia - Conte : euro non in discussione. Salvini : no aumento Iva : a Palazzo Madama 171 voti a favore, 117 contrari e 25 astenuti.Nella prima vera uscita da premier Giuseppe Conte ha fatto l’elogio del populismo da intendere come «attitudine ad ascoltare i bisogni della gente». Affiancato dai due uomini forti della maggioranza, Salvini e Di Maio, ha elencato i punti salienti del contratto: dalla flat tax («obiettivo») passando per la legittima difesa e il reddito di cittadinanza ma «dopo la riforma dei ...

Gaffe del deputato M5s 'Pd assente mentre parla Conte' - ma come prova posta la foto della Camera e non del Senato : Gaffe del deputato Cinquestelle Francesco Berti che accusa il Pd di essere assente in aula nel dibattito sulla fiducia al governo Conte, ma per testimoniarlo posta una foto della Camera invece di ...

Conte sullo spread : "Non sia vessillo" : 19.23 "Non facciamo dello spread il nostro vessillo, dietro lo spread si nasconde la speculazione finanziaria". Lo afferma il premier Conte in sede di replica al Senato. E sottolinea: "L'uscita dall'euro non è mai stata in discussione", ma serve "rinegoziare le politiche" Ue. Ribattendo alle critiche delle opposizioni poi precisa: il reddito di cittadinanza non è assistenza, ma "una misura orientata al reinserimento" nel lavoro. Il Sud? Sarà ...

Scuola : perché Conte non ne parla? il punto del sindacato Uil : Tramite un recente comunicato, Uil Scuola ha affermato come fosse atteso con un certo fervore un discorso del nuovo premier Giuseppe Conte, per esprimere opportune considerazioni non influenzate da pregiudizi ideologici. Nel comunicato, Uil fa notare come il presidente del consiglio da poco insidiatosi non abbia menzionato il mondo dell’istruzione in maniera particolare. Anche il […] L'articolo Scuola: perché Conte non ne parla? il ...

Fiducia Governo Lega-M5s : Renzi - "rispetto per Conte"/ Pd a SalvinI : "basta polemiche - non faremo sconti" : Voto di Fiducia al Senato per il Governo Lega-M5s: diretta video streaming live, discorso premier Conte alle Camere: "siamo populisti, via sanzioni alla Russia". Le intenzioni di voto

Conte in Senato : «Uscita dall’euro non è in discussione». Flat tax come obiettivo e salario minimo : Nella prima vera uscita da premier Giuseppe Conte ha fatto l’elogio del populismo se lo si intende come «attitudine ad ascoltare i bisogni della gente». Affiancato dai due uomini forti della maggioranza, Salvini e Di Maio, ha elencato i punti salienti del contratto: dalla Flat tax all’immigrazione passando per la legittima difesa e il reddito di cittadinanza ma «dopo la riforma dei centri per l’impiego». E dopo aver ribadito l’alleanza con gli ...

Governo : Conte - certezza pena non è giustizialismo : "Ci accusate di giustizialismo…. certezza della pena è giustizialismo?". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in Aula al Senato. Negli interventi dei senatori "c'è stata qualche preoccupazione per la prescrizione, ma qui bisogna dosare gli equilibri. Nessuno ha detto non sia legittima, ma così come formulata" non funziona, ha detto il premier.

Governo : Conte - reddito cittadinanza non è misura assistenzialismo : "Il reddito cittadinanza mi spiace sia stato rappresentato come una misura di assistenzialismo sociale. Se leggete con attenzione le anticipazioni Contenute nel contratto di Governo vedrete chiaramente che è una misura orientata al reinserimento nel mondo del lavoro", nonché legata a doppio filo alla "riforma dei centri d'impiego, altrimenti non funzionerà e non raggiungerà ...