Conte ha la fiducia in Senato con 171 “sì” L’intervento in aula

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 giugno : Poliziotto buono e poliziotto cattivo. Fiducia a Conte e porti chiusi : Primo sì per il governo Conte, la “lavatrice” del Salvimaio Al Senato la Fiducia passa con 171 voti, 10 più della maggioranza assoluta. Il nuovo premier legge un discorso lungo e pacato: non sContenta nessuno di Tommaso Rodano L’Apocalisse prossima ventura di Marco Travaglio Non è afFatto vero che il governo Conte, diversamente dagli ultimi venti o trenta che l’hanno preceduto, sia vittima – per dirla con Antonio Socci – di un ...

Mario Monti "chiama" la Troika : "può intervenire"/ Fiducia Governo Conte : "Siate più umili" : Mario Monti "chiama" la Troika: può intervenire. Fiducia Governo Giuseppe Conte, l'intervento del senatore a vita che avverte M5s e Lega: "siate più umili"(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 22:56:00 GMT)

La battuta di Conte dopo la fiducia : «Renzi mio collega? Perché - è professore?» Video : Il presidente del Consiglio dopo il voto a Palazzo Madama: "Se me lo avessero detto un mese fa non ci avrei creduto"

Fiducia - Conte al Senato ha ottenuto più voti dei governi Renzi e Gentiloni : Il governo Conte incassa la prima Fiducia al Senato con 171 voti a favore e si attesta sul podio più alto per due vpti in più rispetto ai suoi due predecessori, i governi Renzi e Gentiloni. Tornando indietro nel tempo, infatti, il governo Renzi incassò nel febbraio del 2014 169 sì alla prima Fiducia a palazzo Madama, contro 139 no. Stessi numeri a favore per Paolo Gentiloni nel dicembre del 2016 (169 sì). ...

Il governo Conte incassa la fiducia al Senato - Conte : 'Dobbiamo offrire risposte concrete ai cittadini' : La lotta ai privilegi della politica e agli sprechi non e' una questione meramente simbolica". "Se i comuni cittadini - ha spiegato Conte - affrontano quotidianamente mille difficoltà e umiliazioni ...

Fiducia al Senato per il governo Conte : <br>171 voti a favore - 117 contrari e 25 astensioni : 21.00 - Dopo questa lunga giornata, il governo Conte dovrà chiedere la Fiducia anche alla Camera dei Deputati. L'appuntamento è per le 9.00 con l'avvio del dibattito, mentre alle 15.45 sarà la volta della replica del Presidente del Consiglio e le successive dichiarazioni di voto dei deputati.L'appello nominale per il voto di Fiducia, invece, inizierà alle 17.40.20.46 - Con 171 voti a favore, 117 contrari e 25 Senatori che hanno preferito ...

Chi ha votato la fiducia al governo Conte - partito per partito : Nessuna sorpresa al Senato per il primo voto di fiducia. Il governo guidato da Giuseppe Conte incassa i previsti 171 sì, 4 voti in più rispetto ai numeri della maggioranza (167 senatori), e si attesta su una soglia di 'sicurezza' di 10 voti in più rispetto alla maggioranza assoluta, che a palazzo Madama è fissata a quota 161. I voti contrari sono 117, gli astenuti 25. Ai 58 voti favorevoli della Lega e ...

