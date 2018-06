Conte | c’è la fiducia | “Siamo populisti? Ascoltiamo la gente” 

Tutta la destra che c’è nel discorso di Conte : La destra è, ad esempio, sulla visione della giustizia. È destra (disgustosa) quella che collega l'immigrazione alla sicurezza. È destra la flat tax. È destra la minimizzazione del Terzo Settore e la glorificazione dello sport. E, a proposito, è di destra non fare nemmeno un accenno alla cultura che, si sa, da quelle parti è considerata un costo.Continua a leggere

Governo Conte - di tedesco non c’è il contratto ma la Grosse Koalition : La stanchezza per una novantina di giorni affogati nel confusionismo e nei secondi fini sottotraccia, costellati da furberie iper-spregiudicate e puerili ingenuità, non dovrebbe esimere dalla presa d’atto delle contraddizioni/giravolte che ne emergono; immortalate dalla rituale foto di gruppo del nuovo Governo, in cui l’unico elemento che accomunava il preponderante gruppo dei maschietti erano i loro pantaloni che “cadevano” male (con ...

Governo - Conte incontra i lavoratori FedEx : “C’è Di Maio al Ministero del Lavoro”. Loro replicano : “Ci fidiamo più di lei” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Montecitorio per incontrare il presidente della Camera, Roberto Fico, si è fermato alcuni minuti in piazza con i manifestanti di un’azienda in crisi, la FedEx: “Sapete che Luigi Di Maio è il nuovo ministro del Lavoro?”, ha chiesto il premier. “Sì, lo stiamo aspettando, ma non si vede. Ci fidiamo di lei, presidente”. I lavoratori gli hanno esposto il Loro caso, spiegando ...

MotoGp – Pirro secondo nelle Fp1 del Gp d’Italia : “Contento - ma c’è ancora qualcosina da fare” : Michele Pirro secondo nelle Fp1 del Gp d’Italia: il collaudatore Ducati parte subito forte al Mugello Ottima prestazione di Michele Pirro oggi nella prima sessione di prove libere del Gp d’Italia. Il pilota Ducati, che corre al Mugello grazie ad una wild card, ha chiuso le Fp1 italiane al secondo posto, dietro solo al connazionale Andrea Iannone, che lo ha beffato nel finale. LaPresse/Alessandro La Rocca Intervistato dai microfoni ...

C’è l’accordo per il governo Lega-M5S : Conte “torna” premier - Giovanni Tria all’Economia : «Ci sono condizioni per esecutivo politico M5s-Lega». l’accordo per il governo giallo-verde è fatto e ora tornerà all’attenzione del Quirinale. Una nota comune firmata da Matteo Salvini e Luigi Di Maio diffusa nella serata di giovedì, al termine di una nuova giornata di negoziato, chiarisce il significato politico della giornata....

Del Debbio e Giordano : “Megafoni di Salvini? C’è malContento. Una fetta di paese ha preferito chiudere gli occhi” : “L’Italia che i cittadini avevano scelto non c’è l’avremo”. Lo dichiara Paolo Del Debbio a margine, dell’incontro all’università Iulm di Milano ‘Dove va l’Italia?’, in merito all’attuale situazione politica. “Si troveranno un governicchio tecnico. Salvini vuole ricandidare Savona? Uno potrà candidare un po’ chi vuole. Io lo conosco bene è un grandissimo studioso e non ha fatto niente di che. Mi aspettavo il veto di Mattarella ma non lo ...

Governo - Conte rimette il mandato Non c’è l’accordo sulla squadra : Il nome di Paolo Savona è stato lo scoglio sul quale si è incagliata la trattativa tra M5S, Lega e Quirinale per il nuovo Governo. I giallo-verdi parlano di veti del Colle, il Quirinale replica: «Irrigidimento dei partiti». Durato un’ora il colloquio tra Mattarella e Conte

Governo - Conte rinuncia all’incarico Non c’è l’accordo sulla squadra : Luigi Di Maio e Matteo Salvini nel pomeriggio al Quirinale. Fonti M5S dicono che Mattarella abbia posto il veto su Savona. Ma il Colle: irrigidimento dei partiti. Il leader della Lega: «Se ci sono veti meglio il voto». In corso il colloquio tra Mattarella e Conte

Governo M5s-Lega - diretta – Conte al Quirinale. Di Maio e Salvini a colloquio con Mattarella. “C’è il veto su Savona” : Il premier incaricato Giuseppe Conte è stato convocato al Quirinale per le 19, dove sarà ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per sciogliere la riserva sulla formazione del nuovo Governo. In realtà secondo il racconto di fonti numerose e concordanti l’esito potrebbe non essere risolutivo e soprattutto non positivo: il TgLa7 parla di “situazione gravissima“, mentre fonti del Fattoquotidiano.it raccontano ...

Prima di Conte c’è già stato Di Maio al Colle : Le regole sono tutte saltate. Il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, a quanto si apprende, è stato a

Che cosa c’entra Giuseppe Conte con Stamina : (Foto: NurPhoto/Getty Images) Continuano ad addensarsi le ombre sul passato di Giuseppe Conte, l’avvocato civilista e insegnante di diritto che potrebbe presto guidare il primo governo italiano a maggioranza giallo verde. È di stamattina infatti la notizia dei dubbi emersi dall’analisi del curriculum pubblicato da Conte sul sito della Camera. A partire dal perfezionamento estivo presso la New York University, di cui l’università americana fa ...

Non c’è l’accordo su Giuseppe Conte - ipotesi Paolo Savona premier : La notte potrebbe avere fatto vacillare l’accordo sul nome del giurista Giuseppe Conte come premier del governo pentaleghista. Dopo il

