Conte | Camera vota fiducia | 350 sì e 236 no Il discorso | «Ognuno ha suo conflitto

Governo - fiducia alla Camera : 350 sì. Conte : “Non stravolgeremo Buona Scuola. Noi giustizialisti? Conosciamo la Carta” : L’unica sorpresa nel giorno in cui il Governo di Giuseppe Conte incassa la fiducia anche alla Camera (350 favorevoli, 236 contrari e 35 astenuti) è il sì di Vittorio Sgarbi: “Dove c’è il disordine io prospero” ride il critico d’arte deputato di Forza Italia mentre definisce Conte “il vicepresidente di due vicepresidenti”, Di Maio “a un prossimo Alfano” e Salvini ...

Camera - seconda fiducia per Conte. Bagarre in Aula sul conflitto di interessi. Il premier : «Frainteso» : Turismo, infrastrutture, Sud, imprese: i punti contestati al primo posto nell’intervento di Conte. Forza Italia severa sulla posizione di opposizione: «Siamo un centrodestra unito e coeso, loro sono altro. Scontro con Delrio su Piersanti Mattarella

Il governo ottiene la fiducia alla Camera. Conte : “Tutti abbiamo conflitti di interesse”. Bagarre in Aula : Il governo Conte ha ottenuto la fiducia della Camera con 350 sì, 236 no e 35 astenuti. Nel suo discorso all’aula Giuseppe Conte ha detto che la Costituzione sarà il faro che muoverà l’azione del governo, soprattutto in materia di giustizia. Il neo-premier mette ben in chiaro quale sarà la direttrice di marcia che caratterizzerà l’agire dell’esecuti...

