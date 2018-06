Conte | alle 17 | 45 la camera vota sulla fiducia

Usa - bene Conte - conferma forte alleanza : ANSA, - WASHINGTON, 5 GIU - "Abbiamo visto le dichiarazioni del primo ministro Conte e diamo il benvenuto alla sua riaffermazione della forte relazione fra Usa e Italia": lo ha detto all'ANSA un ...

Dalle parole di Conte al futuro di Cdp. Di cosa parlare stasera a cena : Che vi è sembrato di questo Conte? Il tono, a cena, sarà questo nella maggioranza dei casi. Una specie di non saper che dire ma dirlo (che poi è l'essenza di questa newsletter), con la sensazione di essere rimasti imbrigliati nei modi professorali, nell'eterno avvocatesco meridionale, del presidente

Conte parla di contrasto alle mafie - cori e l'applauso più lungo : Roma, , askanews, - Un tifo da stadio in aula a Palazzo Madama ha interrotto molte volte il discorso programmatico del presidente del Consiglio Giuseppe Conte; l'applauso più scrosciante percò è ...

Governo Conte - dai cartelli di Faraone alle smorfie di Renzi : tutte le immagini del giorno della fiducia – FOTO : cartelli irriverenti, smorfie tra i banchi e facce stanche. Tra un intervento a favore e uno contrario al nuovo esecutivo, a Palazzo Madama i senatori trovano il tempo per alleggerire la lunga giornata che porterà al voto di fiducia del Governo guidato da Giuseppe Conte. Il dem Davide Faraone espone dei fogli con scritte provocatorie: “Se parla del Sud Salvini gli mena” e “Non ha letto nemmeno il Def”. In ...

Governo - dai cartelli di Faraone alla maglietta della Cirinnà passando per i vaffa di Romani. Le reazioni in Aula alle parole di Conte : Monica Cirinnà indossa la maglia pro-famiglie arcobaleno. Davide Faraone espone cartelli a ripetizione e Paolo Romani manda a quel paese il premier Conte con ampi gesti delle mani. Queste le reazioni dei senatori di Pd e Forza Italia alle parole del neo primo ministro durante il discorso in Aula L'articolo Governo, dai cartelli di Faraone alla maglietta della Cirinnà passando per i vaffa di Romani. Le reazioni in Aula alle parole di Conte ...

Discorso Conte : dai 61 applausi alle parole più pronunciate - : L'intervento del premier è stato accompagnato spesso dal battito di mani dell'Aula del Senato, solo in due occasioni bipartisan. Tra i termini più usati nel suo manifesto programmatico "governo" e "...

Il discorso di Conte alle Camere : il primo premier , eterodiretto, che si presenta con un programma scritto da altri e di cui è responsabile

Conte : 'Diritti sociali al centro - stop business migranti - sì a Ue ma più equa'. SPECIALE TGLA7 ALLE 16.20 : Illustrati gli obiettivi dell'esecutivo Lega-M5s, tra cui lo stop ai privilegi della politica, riduzione del debito pubblico e la flat tax -

Governo Conte : è il giorno della fiducia al Senato. Dibattito alle 14.30 - voto finale in serata : Il discorso di Giuseppe Conte al Senato:12.25 - Si apre con la dichiarazione programmatica del presidente del Consiglio Giuseppe Conte la giornata del voto di fiducia al Senato sul "programma del cambiamento" dell'esecutivo giallo-verde. Conte prima di entrare a Palazzo Madama, alle 12, ai giornalisti ha detto: "Oggi è un passaggio importante per me e il Paese. Sono emozionato". Dopo la discussione alle 14.30 ci sarà il voto finale, che ...

Ovazione per Conte sulla lotta alle mafie. Poi parte il coro : "Fuori la mafia dallo Stato" : "Contrasteremo con ogni mezzo le mafie, aggredendo le loro finanze, le loro economie e colpendo le reti di relazioni che consentono alle organizzazioni criminali di rendersi pervasive nell'ambito del tessuto socio-economico". Così il premier Giuseppe Conte in un passaggio lungamente applaudito - con tanto di coro - del suo discorso programmatico in Senato. Dai banchi sono partiti anche slogan: "Fuori la mafia dallo Stato". La presidente ...

Governo - Conte chiede la fiducia alle Camere : 'Diversamente la politica perde di vista il 'principio-responsabilita'', che impone di agire - come il filosofo Jonas invitava a considerare - non solo guardando al bisogno immediato, che rischia di ...