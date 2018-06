Conte alla Camera | ' Attacchi social a Mattarella mi hanno addolorato'

Governo - Conte alla Camera : 'Tratteremo con l'Ue sul debito' - : A Montecitorio la replica del premier dopo la discussione in Aula, poi il voto di fiducia: "Ambiente e Sud al centro programma". Flat tax: "Sistema aliquote per recuperare progressività". Su reddito ...

Governo - fiducia alla Camera : diretta – Conte : “Su giustizia prima viene la Costituzione. Per noi la corruzione è priorità” : E’ il giorno del battesimo alla Camera per il Governo di Giuseppe Conte. Il voto è previsto dalle 17,45, il risultato potrebbe arrivare intorno alle 20. Nel pomeriggio, la replica del presidente del Consiglio e a seguire le dichiarazioni di voto dei gruppi parlamentari. In mattinata, nella discussione generale, sono intervenuti oltre 40 deputati. Tra questi hanno parlato Francesco Paolo Sisto (Forza Italia) ...

Conte chiede la fiducia alla Camera : “Tutti abbiamo conflitti di interesse”. Proteste in Aula : Il premier Giuseppe Conte va alla Camera per chiedere la fiducia e durante il discorso di replica parla dei temi inseriti nel programma: «Conflitto d’interessi, vexata quaestio in questo Parlamento: cercheremo di riprendere in mano questa questione, lo faremo al più presto. E i vostri interventi volti a interrompermi dimostrano che ciascuno ha il...

Conte oggi alla Camera : "Rivedremo le riforme per le banche popolari" : Dopo aver incassato la fiducia del Senato con 171 sì, Giuseppe Conte e i suoi ministri sono andati oggi alla Camera per ottenere il via libera definitivo e dare pieni poteri al nuovo governo. Diversi i punti toccati dal premier nel suo discorso, dalla giustizia alla mafia, dall'immigrazione al sud. Ma anche il reddito di cittadinanza? e il tema delle banche: "È opportuno distinguere fra banche che erogano credito e sono caratterizzate a livello ...

Conte chiede la fiducia alla Camera : “Rivedremo misure sulle banche di credito cooperativo” : «Dobbiamo cercare di riappropriarci del ruolo della politica» e «questo vuol dire che la politica si riappropria della guida e non parlo di un progetto di dirigismo economico, in cui gli imprenditori seguono solo un progetto, ma dico che in queste Aule e dal governo vogliamo tracciare una linea di sviluppo perché abbiamo un progetto di futuro: di ...

Governo - Conte : “Su lotta alla mafia no maggioranza e opposizione - tutti uniti. Addolorato per attacchi a Mattarella” : “Non esiste maggioranza e non esiste opposizione sul contrasto alle mafie e ai poteri criminali. Qui veramente possiamo essere d’accordo”. È un passaggio della replica del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla Camera. “Voglio fare un ringraziamento a Sergio Mattarella. Una delle cose che più mi ha Addolorato – ha proseguito Conte – nei giorni scorsi è stato l’attacco sui social alla memoria di ...

