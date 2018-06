Conte | al via discussione sulla fiducia alla Camera

Governo - dopo il via libera del Senato Conte chiede la fiducia alla Camera : Pace fiscale e stop all'austerity le due linee guida esposte per la ricetta sull'economia. 6 giu 09:06 Camera, al via in Aula il dibattito sulla fiducia Al via nell'Aula della Camera la discussione ...

Conte sì del Senato alla fiducia. Al via il dibattito alla Camera : Il governo di Giuseppe Conte incassa la fiducia del Senato. I voti favorevoli sono stati 171, dieci in più della maggioranza assoluta, i contrari 117 e gli astenuti 25. Domani tocca alla...

La Camera vota la fiducia al Governo Conte - dopo il via libera del Senato : dopo il Sì del Senato al Governo Conte con 171 voti favorevoli, oggi tocca all'aula della Camera, convocata per la discussione sulle comunicazioni del Governo, a cui seguirà la replica del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il voto di fiducia.Alla Camera l'esecutivo gialloverde ha una maggioranza schiacciante, con 346 voti (222 deputati M5S e 124 leghisti), 30 voti di scarto rispetto alla maggioranza assoluta di 316. I voti ...

Conte in Senato. 'Io garante del contratto' - via le sanzioni alla Russia - Ue più equa : Confermati tutti i punti dell'accordo tra Lega e M5s a partire da reddito e pensione di cittadinanza, superamento della Fornero e carcere vero per i grandi evasori. 'Sono populista, se populismo vuol ...

Conte : via a flat tax - carcere a evasori : 13.31 Nel discorso da premier al Senato,Conte rilancia la flat tax,con "l'introduzione di aliquote fisse e un sistema di deduzioni che garantisca la progressività". Vanno inasprite le sanzioni e assicurato "il carcere vero per i grandi evasori". "Invertiremo il trend di contrazione della spesa sanitaria per equità nelle cure", dice il premier."Saremo disponibili a valutare l'apporto e l'adesione di gruppi parlamentari al contratto". Conclude ...

Conte : restiamo nella Nato e con Usa ma via sanzioni alla Russia : "Intendiamo preliminarmente ribadire la convinta appartenenza del nostro Paese all'Alleanza atlantica, con gli Stati Uniti d'America quale alleato privilegiato. Saremo però anche fautori di una ...

Governo Conte : via Legge Fornero e spesometro - stop immigrazione Video : Come ben sappiamo l’Italia ha attraversato un periodo critico e soffocante a causa dell’instabilita' Politica, dalle prese di posizione istituzionale, dall'insicurezza economica e della rabbia di molti cittadini italiani che si sono sentiti letteralmente traditi dal veto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ma dopo 88 giorni di pura agonia è nato il nuovo Governo giallo-verde [Video], denominato il Governo del Cambiamento. In ...