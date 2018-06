Conte al Senato si fa portavoce del contratto Salvini-Di Maio «Mai in discussione

Conte sì del Senato alla fiducia con 171 voti : «Noi populisti? Ascoltiamo la gente» : Il governo di Giuseppe Conte incassa la fiducia del Senato. I voti favorevoli sono stati 171, dieci in più della maggioranza assoluta, i contrari 117 e gli astenuti 25. Domani tocca alla...

Renzi-show al Senato. "Conte premier non eletto - potrei dire un collega" : Matteo Renzi entra in campo a Palazzo Madama ma si prende un ruolo che è più quello del regista che non del mediano, come aveva promesso di fare. Si posiziona infatti al centro del rettangolo di gioco dettando i tempi alla squadra del Partito Democratico. Per farlo è tornato dalla Cina, tappa del suo lungo tour da conferenziere. E prima di entrare nell'Aula del Senato, davanti a un panino mangiato in piedi alla buvette, ...

Conte incassa la fiducia del Senato : 171 sì - 117 no. Nel discorso in Aula : “Fiducia al progetto e al contratto di cambiamento” : Il governo guidato da Giuseppe Conte incassa la fiducia al Senato, come era previsto, con 171 sì. I no sono stati 117. I Senatori che si sono astenuti, invece, sono stati 25. Erano presenti 314 Senatori, di cui 313 votanti. La maggioranza era fissata a 145. L’esecutivo, domani (mercoledì 6), sarà alla prova della Camera....

Senato - tifo da stadio per Conte : mormorii e promesse tra buvette e aula : Il tifo dell'aula del Senato poteva tranquillamente andar bene per l'impresa di Marco Cecchinato in semifinale al Roland Garros, ma al posto del campione azzurro c'era il premier Giuseppe Conte e, sui ...

Il governo Conte incassa la fiducia al Senato - Conte : 'Dobbiamo offrire risposte concrete ai cittadini' : La lotta ai privilegi della politica e agli sprechi non e' una questione meramente simbolica". "Se i comuni cittadini - ha spiegato Conte - affrontano quotidianamente mille difficoltà e umiliazioni ...

Fiducia al Senato per il governo Conte : <br>171 voti a favore - 117 contrari e 25 astensioni : 21.00 - Dopo questa lunga giornata, il governo Conte dovrà chiedere la Fiducia anche alla Camera dei Deputati. L'appuntamento è per le 9.00 con l'avvio del dibattito, mentre alle 15.45 sarà la volta della replica del Presidente del Consiglio e le successive dichiarazioni di voto dei deputati.L'appello nominale per il voto di Fiducia, invece, inizierà alle 17.40.20.46 - Con 171 voti a favore, 117 contrari e 25 Senatori che hanno preferito ...

Gaffe del deputato M5S : 'Pd assente mentre parla Conte'. E posta la foto della Camera - ma il premier è in Senato : Figuraccia del deputato grillino Francesco Berti. In un post accusa il Pd di essere assente in aula nel dibattito sulla fiducia al governo Conte. E per testimoniarlo posta una foto della Camera. Ma ...

Governo Conte - fiducia in Senato. Il discorso del premier : immigrazione - tasse - pensioni : Favorevoli 171, contrari 117, astenuti 25. Sulle pensioni d'oro: "Taglieremo quelle sopra i 5.000 euro". Sull'Europa: "E' casa nostra, ma sia più equa". Condanna per l'uccisione del sindacalista ...