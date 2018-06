Conte | ' Al G7 l' Italia si dovrà far conoscere e rispettare'

G7 : Conte - Italia si deve far rispettare : ANSA, - ROMA, 6 GIU - Al G7 "la prima posizione dell'Italia sarà farsi conoscere e la seconda sarà farsi rispettare'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte uscendo dall'aula della ...

Montecitorio - si vota la fiducia a Conte. Forza Italia : «Loro sono altro» : Il dibattito alla Camera porterà al voto di fiducia in serata. Forza Italia severa sulla posizione di opposizione: «Siamo un centrodestra unito e coeso, loro sono altro

DISCORSO Conte/ Le risposte sbagliate ai veri problemi dell'Italia : Giuseppe CONTE ieri ha tenuto un lungo DISCORSO al Senato per ottenere la fiducia. Molti i passaggi di CONTEnuto economico. Li commenta per noi UGO ARRIGO(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 06:01:00 GMT)INCHIESTA SPREAD/ Nel 2011 la crisi ci è costata 57 mld, ora già 1,5 mld in due giorni, di U. ArrigoFLAT TAX/ Nicola Rossi: rischio "80 euro" e Legge Fornero, gli errori da evitare

Italia : Conte ottiene fiducia Senato con 171 sì : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

IMMIGRAZIONE - RIFORMA DI DUBLINO SALTATA/ Tajani scrive a Conte : “Italia cooperi per accordo Ue-Stati membri” : IMMIGRAZIONE, salta la RIFORMA di DUBLINO, Italia soddisfatta, il Ministro dell'Interno, Salvini: “Una vittoria per noi”. E' praticamente SALTATA la RIFORMA per modificare il patto(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 20:32:00 GMT)

FIDUCIA GOVERNO M5S-LEGA : DIRETTA LIVE VOTO FINALE/ FdI astenuti - Forza Italia e Pd contro discorso Conte : VOTO di FIDUCIA al Senato per il GOVERNO Lega-M5s: DIRETTA video streaming LIVE, discorso premier Conte alle Camere: "siamo populisti, via sanzioni alla Russia". Le intenzioni di VOTO(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 20:17:00 GMT)

Forza Italia "Da Conte solo slogan" : "Impegni verbali e slogan a fronte di nessun impegno di bilancio. Presidente dalle parole ai fatti". Lo ha detto la presidente dei senatori Fi Anna Maria Bernini in dichiarazione di voto a palazzo Madama sulla fiducia all'esecutivo Conte. "Contraddizioni, tante contraddizioni: questa è la cifra del suo programma", ha detto ancora. L'elenco di "buone intenzioni sono un inganno per gli Italiani" se si crede solo di enunciarle, ha proseguito.E ...

"Così Conte può salvare l'Italia Una garanzia Savona in squadra" "Sulla Russia Trump come Salvini" : Il politologo americano Edward Luttwak ad Affaritaliani.it: "Il nuovo governo ha come ministro Paolo Savona, il quale ha l'idea che l'euro non è una religione e gli italiani devono fare il calcolo tra i costi e i benefici..." Segui su affaritaliani.it

Fiducia Governo Conte - Monti : "Senza di me in Italia ci sarebbe la Troika" (Video) : "Formulo al nuovo Governo sinceri auguri di buon lavoro negli interessi dell'Italia. Inoltre chiunque abbia avuto l'onore e l'onere di sedere dove lei siede da oggi Presidente Conte, non può non rivolgere a lei un augurio speciale. Io non confido nell'insuccesso di questo Governo". Con queste parole il Senatore Mario Monti, ex Presidente del Consiglio nel Governo di grande coalizione varato nel 2011, ha aperto il suo intervento al Senato nel ...

Nasce il Governo Conte - Berlusconi prepara Forza Italia al piano B : Salvini e Berlusconi si parlano, si confrontano, certe volte hanno opinioni diverse, ma partono dal rispetto reciproco: ad Arcore si sono ritrovati sull’idea di un centrodestra che deve difendere il proprio programma. "...

Governo Conte - Monti : Siate più umili o Italia potrebbe subire Troika - : L'ex premier e senatore a vita nel suo discorso al Senato ha ricordato a Lega e Movimento 5 stelle la dura opposizione attuata nei mesi del suo Governo tecnico e ha chiesto "più realismo". Ha poi ...

Giuseppe Conte - la 'proposta indecente' a Giorgia Meloni : rivolta in Forza Italia : Nella parte finale del suo discorso al Senato, Giuseppe Conte ha teso la mano a chi ancora non accorderà la fiducia al governo M5s-Lega: 'Siamo disponibili a valutare in corso d'opera l'apporto di ...

"Conte generico e poco concreto E' pericoloso aumentare il deficit" Governo - Cottarelli ad Affaritaliani.it : "Le parti del discorso che ho sentito mi sono sembrate un pochino sul generale, anche se è ovvio che un discorso di quel tipo sia un po' generico. Però mi aspettavo qualcosa di un po' più concreto". Carlo Cottarelli, Mr Spending Review e premier incaricato... Segui su Affaritaliani.it

Conte al Senato : "Eliminazione divario crescita tra Italia e UE" : Salario minimo, ma anche reddito di cittadinanza, reinserimento nel mondo del lavoro per i cittadini che si ritrovano disoccupati, pensioni dignitose, e stop alle pensioni d'oro