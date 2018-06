Conflitto d’interessi | Conte | “Ognuno ha il suo” Bagarre in aula

Conflitto d’interessi - Conte : “Ognuno ha il suo”. E in aula scoppia la bagarre in aula : “Quello del Conflitto di interessi è una vexata quaestio e queste interruzioni dimostrano che ciascuno ha il piccolo Conflitto d’interesse da risolvere”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interviene in aula alla Camera nel dibattito sulla fiducia, e bastano queste sue parole -quando tocca il tema del Conflitto d’interessi- a scatenare la bagarre nell’emiciclo, con il presidente Roberto Fico costretto a ...

Ministro Trenta al suo primo giorno : trasferisce il marito per evitare Conflitto d’interessi : Il capitano Claudio Passarelli ha cambiato ruolo: da ufficiale addetto alla segreteria del vice direttore nazionale degli armamenti è stato spostato all'ufficio Affari Generali. Si tratterebbe di uno spostamento richiesto "per questioni di opportunità".Continua a leggere

Conflitto d’interessi Associati : Fino a pochi giorni fa il Conflitto d’interessi era la bandiera da sventolare davanti ai militanti inferociti. Era il potere politico-mediatico di Berlusconi che minacciava Salvini e impediva la nascita del “governo del cambiamento”. E così Luigi Di Maio e il Movimento 5 stelle volevano immediatamen

M5s-Lega - Giorgetti : “Accordo su Conflitto d’interessi? Quello non è un problema” : Dopo l‘incontro con Di Maio alla Camera, per trattare sul contratto e sul nome del premier per il governo M5s-Lega, Salvini ha lasciato Montecitorio in macchina, senza voler rilasciare dichiarazioni. All’incontro ha partecipato anche il leghista Giancarlo Giorgetti, che ha aperto sul conflitto d’interessi: “Quello non è un problema…”, sono state le uniche parole del capogruppo alla Camera, prima di entrare in ...

Governo - secondo incontro Salvini-Di Maio. “Chiudere prima possibile”. “Convergenza su flat tax e Conflitto d’interessi” : secondo incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per “chiudere il prima possibile“. Dopo il primo tavolo tecnico di ieri pomeriggio, da una parte i parlamentari di Lega e M5s sono al lavoro per preparare la bozza di contratto di Governo, dall’altra i leader si sono visti una seconda volta per continuare a parlare dei nomi. E soprattutto della figura idonea per fare il presidente del Consiglio. La preoccupazione dei 5 stelle ...

Governo - Bonafede (M5s) : “Sul tavolo reddito - flat tax e Conflitto d’interessi”. Salvini : “Accordo in tre giorni o al voto” : flat tax e reddito di cittadinanza. Ma anche conflitto di interessi. Il primo pomeriggio di lavoro sui temi tra Lega e M5s è stato interlocutorio in vista della scrittura del programma di Governo. E sabato si vedranno di nuovo per la stesura definitiva. Il primo a rivelare il contenuto del dibattito è stato il deputato 5 stelle Alfonso Bonafede: “Sapete”, ha detto uscendo dall’incontro, “che deve essere individuato anche ...

Governo - Salvini : “Presto sentiro` Berlusconi. M5s cede su Conflitto d’interessi? Ricostruzioni giornalistiche fantasiose” : “Stiamo lavorando sulle cose da fare: pensioni, immigrazioni, giustizia. M5s cede su conflitto d’interessi? Ricostruzioni giornalistiche fantasiose”. Così Matteo Salvini fuori da Montecitorio. “Abbiamo chiesto due giorni a Mattarella per chiudere tutto, altrimenti si rivota. I nomi arrivano alla fine”, ha aggiunto. E su Berlusconi: “Presto lo sentirò” L'articolo Governo, Salvini: “Presto sentiro` ...

M5s-Lega - Di Maio : “Conflitto d’interessi e anticorruzione nel contratto? Ci caratterizzano - discuteremo di tutto il programma” : Dopo il via libera di Forza Italia e Silvio Berlusconi, tra M5s e Lega sono partite le trattative per trovare un premier condiviso per il governo, così come per individuare i temi da inserire nel contratto. “Finalmente si sono creati i presupposti per iniziare un tavolo e avviare il progetto del governo del cambiamento, da subito si metteranno al lavoro i tavoli tecnici”, ha rivendicato Luigi Di Maio di fronte ai cronisti, dopo ...

Conflitto d’interessi - Di Maio : “Mediaset minaccia Salvini”. Berlusconi : “Linguaggio da esproprio proletario. Mie tv contro Fi” : Lo definisce un “Linguaggio da esproprio proletario anni ’70”, un ” pericolo per la democrazia e la libertà“. Quindi denuncia una presunta vicinanza delle sue televisioni ai suoi avversari politici e non invece al suo partito. È bastato che nel dibattito politico italiano tornasse la locuzione “Conflitto d’interessi” per scatenare Silvio Berlusconi sulla difensiva. “Il linguaggio di Luigi Di Maio è preoccupante, si ...

Di Maio spinge sul Conflitto d’interessi : «Tv di Berlusconi lanciano minacce a Salvini» : Nel suo intervento dopo il secondo incontro con Fico il capo politico dei Cinquestelle tocca anche il tema delle televisioni: «È arrivato il momento di dire che un politico non può possedere organi di informazione in Italia».

Governo - Di Maio : “Soddisfatto - ora aspettiamo Mattarella”. E sul Conflitto d’interessi : “Nessun doppio fine filo-Lega” : “Le parole sul conflitto d’interessi? Non c’è nessun doppio fine. È uno dei nostri temi ed è quello che ambisco per l’Italia”. A precisarlo il capo politico M5S Luigi Di Maio in merito a quanto affermato dopo il secondo giro di consultazioni con Roberto Fico, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se nelle sue parole dopo le consultazioni ci fosse un accenno di riapertura alla Lega. Il leader M5s ha ...

Governo - Fico incontra M5s e Pd. Martina : “Differenze ma passi avanti”. Di Maio : “Nel contratto anche Conflitto d’interessi” : Entrambi ammettono che non si possono “nascondere difFicoltà e differenze“. Entrambi sostengono che bisogna guardare “con rispetto al dibattito interno” alle due forze politiche”. Ma entrambi parlano di “passi avanti importanti”. Uno, Maurizio Martina, reggente del Pd, si gioca tutto nella direzione nazionale del partito fissata per il 3 maggio: lì si capirà se le intese con il M5s si potranno costruire ...