Confcommercio | grazie Polizia locale per operazioni contro abusivismo

(Di mercoledì 6 giugno 2018): solo con costante presenza vigili si garantisce tutela città Roma – Di seguito la nota congiunta traCentro di Roma, l’Associazione Via dei Condotti e l’Associazione Piazza di Spagna Trinita’ dei Monti. “Esprimiamo il nostro ringraziamento al comandante Antonio Di Maggio. Ma anche a tutto il corpo delladi Roma Capitale per il nuovo impulso dato alledi contrasto all’e al degrado nel Centro storico della Capitale”. “Solo con una costante e visibile presenza di vigili- prosegue la nota- si può garantire al centro e cuore della nostra città quella tutela che merita un patrimonio storico e artistico senza eguali nel mondo. I nuovi presidi dellanel Centro storico stanno inoltre avendo l’effetto di far respirare i residenti. I turisti, ma soprattutto le ...