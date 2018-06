Concrete Genie | Ghost of Tsushima e Days Gone si mostrano in splendidi artwork

eurogamer

: Concrete Genie, Ghost of Tsushima e Days Gone si mostrano in nuovi artwork per l’E3 2018 - - Console_Tribe : Concrete Genie, Ghost of Tsushima e Days Gone si mostrano in nuovi artwork per l’E3 2018 - - oOShinobi777Oo : Nuovi artwork da Sony per Ghost of Tsushima, Day's Gone e Concrete Genie -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Poco fa l'ESA ha annunciato le selezioni per la collezione Into the Pixel del 2018, che onora i migliori lavori artistici nei videogiochi.Come segnala Dualshockers, tra quelli selezionati quest'anno, ci sono un paio di sorprese e precisamente due immagini delle prossime esclusive PS4 di Sony Interactive Entertainment,of, che saranno protagonisti al prossimo E3 2018.L'immagine diofè di Romain Jouandeau e rappresenta una baia presumibilmente creata per il mondo del gioco. La foto diè stata dipinta da Joel Mandish e si intitola "Highway Loot".Read more…