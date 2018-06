Con l’app IoTIM è possibile controllare i dispositivi intelligenti di casa

Apple - dipendenza da iPhone : arriva l’app Conta-minuti : Apple mette in campo nuovi strumenti per “limitare la dipendenza da smartphone”. Si tratta di una risposta diretta agli azionisti che quest’anno più volte hanno espresso preoccupazione per il nuovo “disturbo” che rischia di colpire soprattutto i più giovani. Nell’ultimo aggiornamento del sistema operativo Ios, quello per iPhone e iPad, è stata introdotta la funzionalità App Limits che tiene traccia del tempo ...

Governo - Conte cita Sacko Soumayla : “Inquietante assassinio - ai familiari il nostro pensiero”. E scatta l’applauso unanime : “Non siamo affatto insensibili. Una riflessione merita la vicenda tragica e inquietante occorsa qualche giorno or sono. Sacko Soumayla è stato ucciso con un colpo di fucile: era uno tra i mille braccianti, con regolare permesso di soggiorno, che tutti i giorni in questo Paese si recano al lavoro in condizioni che si collocano al di sotto della soglia della dignità. A lui e ai suoi familiari va il nostro commosso pensiero. Ma questo non ...

San Piero a Sieve. Domenica torna l’appuntamento Con Mercanzie in Piazza : Domenica 10 giugno, come ogni seconda Domenica del mese torna, con inizio alle 9 e per l’intera giornata, Mercanzie in

L’app Segreteria Visiva Iliad permette di gestire la segreteria e visualizzare i Contatori per chiamate - SMS e GB : segreteria Visiva Iliad è un'applicazione ufficiale che permette ai clienti di accedere ai messaggi vocali della loro segreteria nell’ordine desiderato e di archiviare e inoltrare i messaggi con semplicità. Tramite l'account è possibile visualizzare anche i contatori per chiamate, SMS e GB previsti dall’offerta Iliad e il credito residuo. L'articolo L’app segreteria Visiva Iliad permette di gestire la segreteria e visualizzare i contatori ...

L’appello di Ciro - il ragazzino Con una rara forma di miastenia : “Cerco qualcuno come me” : “Il mio desiderio è quello di conoscere ‘qualcuno come me’, per capire come è stato e come sta oggi, come vive e come trascorre le sue giornate, cosa sogna… Per questo vi inviterei a far girare il mio appello, condividendo questo articolo! Chissà, magari il mio sogno, grazie a voi, si può davvero avverare.”.Continua a leggere

“Sta spacciando davanti scuola” - 13enne fa arrestare un 17enne Con l’app Youpol : Uno studente di tredici anni di una scuola media di Forlì ha utilizzato l'app Youpol per segnalare la presenza di uno spacciatore davanti all’istituto. Il pusher era un ragazzo poco più grande di lui, di diciassette anni, che pochi minuti dopo la denuncia del ragazzino è stato arrestato dalla polizia.Continua a leggere

L’app Bed and Breakfast Italia informa su oltre 16.000 alloggi turistici Con foto - descrizioni e recapiti : Bed and Breakfast Italia è un'applicazione che permette di trovare le strutture turistiche nelle destinazioni dei viaggi oppure nelle vicinanze. L'app permette di scoprire le caratteristiche della struttura che vi ospiterà con informazioni e foto degli alloggi e le indicazioni per raggiungerli. L'articolo L’app Bed and Breakfast Italia informa su oltre 16.000 alloggi turistici con foto, descrizioni e recapiti proviene da TuttoAndroid.

MotoVelox segnala l’approssimarsi degli autovelox Con vibrazione o suoneria : MotoVelox è un'applicazione ideata per i motociclisti che potranno viaggiare in tutta tranquillità senza il timore di essere multati da uno degli autovelox presenti in Italia. E' sufficiente avviare l'app e mettere lo smartphone in tasca che segnalerà l'approssimarsi di un autovelox con una vibrazione o con una suoneria indicando il limite di velocità e la distanza sul display. L'articolo MotoVelox segnala l’approssimarsi degli autovelox ...

Salvini non cede su Savona e incassa l’appoggio di FdI : già fatti passi indietro. Conte cerca l’ultima mediazione : Il premier incaricato assicura: «Stiamo lavorando». Ma il ritorno alle urne è tornato a essere un’opzione, dopo il nuovo stop registrato venerdì: Conte cerca un punto di mediazione sul titolare del Mef fra il pressing del Colle e quello dei leader di Lega e M5S. Il segretario del Carroccio: se esecutivo salta la frattura è con gli italiani...

Con l’app gratuita My Tutela le denunce per stalking saranno più semplici : My Tutela è la prima app a preporsi l'obiettivo di archiviare ogni elemento utile alle indagini per stalking creando una "carpetta" con validazione forense L'articolo Con l’app gratuita My Tutela le denunce per stalking saranno più semplici proviene da TuttoAndroid.

IO : Ecco l’App per interagire Con la Pubblica Amministrazione : IO sarà l’applicazione per smartphone e tablet dove accedere a tutti i Servizi Pubblici in comodità senza file ed attese ed interagire con la Pubblica Amministrazione Rivoluzione digitale anche nella Pubblica Amministrazione: Ecco IO IO è il nome dell’applicazione di Test lanciata dal gruppo di lavoro per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei […]

L’app AirMirror Consente di Controllare i dispositivi Android da remoto : AirMirrror è un'applicazione che permette di accedere liberamente a vari dispositivi Android da remoto in modo semplice, rapido e sicuro. Lo strumento è utile per fornire assistenza remota a familiari e amici, gestire i giochi per smartphone e tablet da un dispositivo remoto, oppure sorvegliare l'ambiente circostante con la fotocamera del dispositivo per questioni di sicurezza. L'articolo L’app AirMirror consente di controllare i ...