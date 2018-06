"Con i bambini" - la lotta quotidiana alla povertà educativa dei più piccoli : Centinaia di progetti e una collaborazione tra pubblico e privato che sta portando i primi frutti. Il fondo voluto dal governo Renzi punta a creare delle "comunità educanti" contro il degrado e le difficoltà di tante città italiane

L’Argentina cancella la sfida Con Israele. Messi : “Non gioco Con chi uccide i bambini” : L’amichevole fra Israele e Argentina, prevista per sabato a Gerusalemme, è stata annullata. Il premier Benjamin Netanyahu ha chiamato il presidente argentino Mauricio Macri per cercare di salvare il match ma non c’è stato nulla da fare. La partita - ha affermato la ministra dello Sport Miri Regev - è stata cancellata per via di minacce di gruppi t...

Bambini intossicati a scuola - i Nas sequestrano seCondo centro di cottura : Pescara - Ispezione della Asl e dei Carabinieri del Nas in un secondo centro cottura che serve le mense di alcune delle scuole di Pescara in cui è iscritta parte dei bimbi colpiti da malori con sintomatologia gastrointestinale. Il personale del Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian) e i militari per la tutela della salute, già da ieri nella struttura, stanno ultimando i sequestri di matrici alimentari e pasti test, ...

Pescara - salgono a 120 i bambini intossicati dopo la mensa : inchiesta Contro ignoti : In città mense chiuse nelle scuole per ordine del sindaco in attesa di risultati dell'indagine epidemiologica già disposta dalla Asl. Una trentina i piccoli ricoverati anche se fortunatamente nessuno in gravi condizioni. Dalla Direzione sanitaria della Asl ribadiscono però che, vista la tipologia dei sintomi, non si tratta di un'emergenza.Continua a leggere

Pescara - bambini e adulti intossicati a scuola : procura apre inchiesta Contro ignoti. Attesa per risultati dell’Asl : La procura di Pescara ha aperto un fascicolo contro ignoti sulla vicenda dei malori tra i bimbi colpiti da una presunta tossinfezione alimentare. L’ipotesi di reato è relativa a quanto previsto dalla normativa in materia di alimenti. Titolare del fascicolo, che non presenta al momento indagati, è il sostituto procuratore Anna Benigni. È salito a circa 120 il numero delle persone, principalmente bambini, che da venerdì ad oggi hanno avvertito ...

Tumori : nuovo protocollo terapeutico - aumenta la sopravvivenza dei bambini Con rare leucemie e linfomi : Grazie ad un nuovo protocollo terapeutico descritto in uno studio del Children’s Oncology Group (GOG), presentato al Congresso della Società americana di oncologia clinica (Asco), si è rilevato che è in aumento la sopravvivenza di bambini e giovani affetti da rare forme di leucemia e linfomi. Nello studio di fase III, il 90% di bambini e giovani colpiti da leucemia linfoblastica acuta o da linfoma linfoblastico era vivo dopo 4 anni ...

Arma di Taggia : lungomare in festa Con protagonisti i bambini - le Istituzioni e lo sport - Foto e Video - : In un mondo sportivo a 360 gradi, composto non solo dagli sport più famosi. Accogliamo bambini e non solo per avvicinarli al mondo dello sport, insieme alle loro famiglie". Sono presenti partner ...

AIGAE : escursione Condurrà bambini e ragazzi down o Con disabilità cognitiva a vedere una delle meraviglie dell’Italia : “Domani a Milano un’esperienza unica. escursione teatrale attraverso gli splendidi vigneti, i laghi e i suggestivi boschi naturali del Parco della Collina di San Colombano al Lambro dove avranno luogo momenti di gioco – ha dichiarato Umberto Petranca, Guida AIGAE della Lombardia – e letture teatrali a tema naturalistico. Ma che cosa è un’escursione teatrale? Di certo non è una semplice escursione, di sicuro non è solo uno spettacolo ...

Tumori : passi in avanti Contro il sarcoma di Ewing nei bambini : Si contano appena un centinaio di casi ogni anno in Italia, ma la diagnosi è molto seria: è il sarcoma di Ewing, un tumore raro che colpisce soprattutto bambini e adolescenti under 20 e che rappresenta il 15% di tutti i sarcomi primari delle ossa. Il dolore è il sintomo principale, ma è molto aspecifico, tanto che a volte si confonde con le conseguenze di una caduta. Uno studio internazionale presentato al Congresso dell’American Society ...

Bolzano - i due bambini rapiti dal padre sono stati riConsegnati alla madre : Bolzano - sono stati riconsegnati alla madre Yassine e Yasmine, i due bimbi di 4 e 2 anni che il padre aveva portato in Tunisia ad aprile . I carabinieri di Bolzano li hanno riportati alla madre, la ...

Pediatri di domani in “gara” per la solidarietà : Confezionano Con le loro mani 35.000 pasti per i bambini meno fortunati del mondo : Dopo tre giorni di formazione sulla nutrizione neonatale, oltre 100 giovani specializzandi in Pediatria si sono messi in gioco oggi in una gara di solidarietà: a margine della visita tecnica allo stabilimento Plasmon di Latina, i Pediatri di domani, provenienti da tutte le 36 Scuole di Specializzazione d’Italia, hanno assemblato con le loro mani 35.000 singole razioni di cibo. Queste confezioni di riso, soia, verdure liofilizzate e vitamine ...

Shoah : La stella di Andra e Tati - regista 'Primo racConto da punto di vista dei bambini' : Palermo, 31 mag. (AdnKronos) - "E' la prima volta che si parla di Shoah ai bambini e dal punto di vista dei bambini. E' stato un duro lavoro, abbiamo scritto 7 soggetti e 21 sceneggiature, ma il tipo di armonia e poesia che abbiamo trovato e la non banalità della storia sono la più grande soddisfazi

Giornata dei bambini - Save the children : “1 - 2 miliardi minacciati da povertà - Conflitti o discriminazioni di genere” : Più della metà dei bambini al mondo, oltre 1,2 miliardi, sono minacciati da povertà, conflitti o discriminazioni. Rischiano di morire prima di aver compiuto 5 anni, di soffrire le conseguenze della malnutrizione, di non andare a scuola e ricevere un’istruzione o di essere costretti a lavorare o a sposarsi troppo presto. Il Niger è il Paese dove i minori corrono i pericoli maggiori, mentre Singapore e Slovenia sono quelli più a misura di bambino. ...