Como | immigrati senza biglietto aggrediscono controllori

ilgiornale

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Un gruppo diha aggredito a calci e pugni due autisti del trasporto pubblico di.Gli extracomunitari hanno assalito i lavoratori dell"Asf dopo che questi, svolgendo semplicemente il proprio lavoro, hanno chiesto di mostrargli il regolare. Il tutto è avvenuto nella serata di martedì, attorno alle 20:30, in Piazza della Vittoria, in pieno centro città.Glihanno tentato la fugaSaliti sull"autobusdocumento di viaggio valido, sono stati fermati da un primo autista, che ha subito chiesto manforte per contenere la rabbia dei viaggiatori fuori regola. Sul posto - come racconta Il Giorno - è accorso un collega, ma ne è scaturito un ulteriore parapiglia: i due dipendenti Asf sono rimasti contusti, ma sono riusciti a fotografare gli stranieri in fuga.Si tratta di due nigeriani e due gambiani, rintracciati in breve tempo dalle forze dell"ordine. I quattro ...