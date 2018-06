Come Instagram decide cosa mostrarci

Come salvare video dalle storie Instagram : Non è passato tanto tempo da quando gli screenshot alle storie Instagram sono stati resi nuovamente anonimi. Molto spesso ci capita di farlo per salvare la storia della persona che seguiamo, ma che si può fare se la storia in questione è un video? Andiamo a scoprire insieme Come fare. Indice Di seguito troverai elencate le procedure da seguire per qualsiasi piattaforma: salvare video delle storie Instagram su Android salvare video delle storie ...

Boschi e il gattino su Instagram : 'Come lo chiamiamo?'. E i follower si scatenano : Chissà come lo avrà chiamato, alla fine, Maria Elena Boschi , quel gattino che teneva in grembo nella foto pubblicata su Instagram il 27 maggio scorso. Di certo i tanti follower dell'ex ...

Instagram non fa seguire persone : Come risolvere : Stiamo navigando tranquillamente su Instagram, ma tutto d’un tratto ci accorgiamo che non ci fa più seguire le persone? Molto probabilmente siamo stati colpiti dal blocco temporaneo (o shadowban) di Instagram, il quale non ci permette di effettuare determinate operazioni. In questa guida vedremo tutto quello che c’è da sapere su questo problema. Vedremo quali sono le cause, la durata del blocco e come fare a risolvere. Inoltre, ...

Come funziona l’algoritmo di Instagram : Nostalgici della disposizione cronologica dei post di Instagram, niente da fare: il social network non tornerà sui suoi passi. Anche perché con il nuovo algoritmo, sostiene l’azienda, gli utenti riescono a vedere il 90% dei post dei propri amici, mentre prima del passaggio da ordine temporale a quello di interesse, ne perdevano invece la metà. Come compaiono i post nel Feed? L’azienda lo ha spiegato a TechCrunch, illustrando i ...

Castan condivide la foto della sua cicatrice su Instagram : 'Sono rinato Come uomo e calciatore' : Leandro Castan non si arrende. Con una foto sui social, il difensore ha mostrato per la prima volta i segni dell'operazione subita nel 2014 per la rimozione di un cavernoma al cervello. A distanza di ...

Ecco Come Instagram sceglie i post da farci vedere : Il team di Instagram ha rivelato, durante un apposito evento di San Francisco, il criterio di classificazione dei post all'interno del feed dell'app. L'articolo Ecco come Instagram sceglie i post da farci vedere proviene da TuttoAndroid.

Mirko Scarcella - chi è il guru social di Gianluca Vacchi / “Ecco Come diventare ricchi grazie ad Instagram” : Mirko Scarcella, fautore del fenomeno Gianluca Vacchi, spiega al settimanale Spy come ottenere successo e denaro grazie ai social network. I suoi consigli.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 11:50:00 GMT)

Come pubblicizzare la tua azienda grazie ai follower Instagram : In che modo puoi usare Instagram per far crescere il tuo business? Semplice! Aumentando il numero di follower Instagram e likes alle tue foto. In questo...

Come usare i messaggi importanti Instagram : Tra le tante novità introdotte con gli ultimi aggiornamenti di Instagram, c’è quella di salvare i messaggi importanti. Un po’ Come era già possibile fare con WhatsApp, ma in maniera differente: l’idea nasce per mettere in evidenza le risposte e i direct più importanti, permettendo all’utente di creare un vero e proprio archivio. Vediamo, dunque, Come usare i messaggi importanti Instagram. Come usare i messaggi importanti ...

Come cancellare messaggi su Instagram : L’uso dei messaggi su Instagram sta sempre più prendendo piede negli ultimi tempi, grazie anche alla grande crescita di questo social. Certe volte, però, non vogliamo che altri leggano i messaggi che scambiamo in Direct, o semplicemente inviamo un messaggio per errore e vogliamo annullarne l’invio. Andiamo quindi a vedere Come cancellare messaggi su Instagram o annullarne l’invio. In questa guida andremo a vedere sia Come si fa ...

Samantha De Grenet - profilo Instagram hackerato / "Mi muoverò affinché possa tornare tutto Come prima" : profilo Instagram hackerato per Samantha De Grenet! La showgirl avverte i fan su Facebook: "Adesso mi muoverò affinché possa tornare tutto come prima, incrociando le dita"(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 21:35:00 GMT)

Come creare un luogo su Instagram : I più incalliti utilizzatori di Instagram avranno notato che non c’è un tasto per aggiungere un nuovo luogo nella nota applicazione per le fotografie. creare un nuovo luogo su Instagram, infatti, non è semplice Come vi aspettate, per il semplice motivo che non si può! Proprio così: non è possibile creare un nuovo luogo direttamente dall’app, ma c’è una soluzione a tutto. Prima di cominciare vi ricordiamo che su ChimeraRevo ...

Come guadagnare con Instagram : La crescita di Instagram negli ultimi anni è stata impressionante, soprattutto se la si confronta con gli altri social network. Non sono cresciuti solo gli utenti attivi, che sono oltre 600 milioni ogni mese, ma anche il tempo di permanenza e l’uso quotidiano di questo social da parte degli utenti è altissimo. Grazie a queste prerogative, Instagram ha di fatto creato anche dei lavori veri e propri, Come l’influencer, che sono anche ...

Come comprare follower e like Instagram : Il mondo della rete, lo sapete bene. è spesso in contraddizione con se stesso. Instagram è stato infatti creato per favorire i contatti fra gli utenti e agevolare la parte social già presente all’interno di una piattaforma del genere. Se vi siete dati un’occhiata intorno però, forse vi sarete accorti che esistono profili abbastanza anonimi dal punto di vista della qualità, che riescono comunque a ottenere un alto numero di follower ...