Cittadella-Frosinone | Longo | ' Risultato positivo | ma non dobbiamo deprimerci dopo un gol

Cittadella - Venturato : 'A Frosinone serve un'impresa - proveremo a realizzarla' : Un pareggio che non cancella le speranze di qualificazione, ma rende la partita di ritorno un ostacolo altissimo da superare. L'andata della semifinale playoff di serie B tra Cittadella e Frosinone ...

Playoff Serie B - Cittadella e Frosinone si accontentano : al Tombolato è 1-1. Gol e highlights : Cittadella - Frosinone 1-1 Marcatori: 17' Paganini , F, , 43' aut Brighenti , F, Finisce in parità la prima sfida delle semifinali dei Playoff di B. Al Tombolato il Frosinone non va oltre l'1-1 con il ...

