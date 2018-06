Cina | scoperta prima impronta animale sulla Terra

Paleontologia : scoperta in Cina la più antica impronta animale sulla Terra : E’ stata scoperta in Cina l’ impronta di uno dei primi animali ad avere calcato il suolo della Terra : risale al periodo Ediacarano, tra 635 e 541 milioni di anni fa. Non è stato ancora possibile individuare con certezza l’autore – si spiega su Science Advances – perché non sono stati trovati resti fossili dell’ animale . Le tracce mostrano lunghe file irregolari di impronte parallele che, secondo i paleontologi ...

“Oddio - guardate cosa c’è”. Chiama il tecnico per aggiustare il forno : dentro una scoperta alluCinante. Choc e tutti in fuga : L’idea era quella di cucinare qualcosa di buono. Magari una pasta al forno oppure dei biscotti per la colazione. Ma di partire il forno non ne aveva proprio voglia così, dopo diversi tentativi andati a vuoto, ha deciso di Chiamare l’elettricista per valutare l’entità del problema e risolverlo. Pochi minuti dopo la Chiamata lui, attrezzi alla mano, si è presentato davanti alla porta di cosa , ma mai avrebbero pensato che il problema del ...