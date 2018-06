Cina | esplosione in miniera di ferro | 11 morti e 2 dispersi

meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Grave incidente in unadidi Benxi, in, nella provincia nordorientale del Liaoning: il bilancio, ancora parziale, è di 11 vittime e 2, mentre sono 23 i minatori tratti in salvo. L’incidente sarebbe stato causato dalla detonazione di esplosivo in fase di trasporto all’ingresso della: l’onda d’urto ha danneggiato il pozzo principale profondo oltre mille metri, intrappolando in totale 25 lavoratori presenti in galleria, mentre 11 minatori sonoall’istante e 9 sono rimasti feriti e trasportati in ospedale, di cui 5 in gravi condizioni. L'articoloindi, 11e 2Meteo Web.