Ciclismo – Zanardi | Cipollini | Morganti e Pancalli protagonisti di un documentario sulla

sportfair

: Vo2 Team Pink, #SilviaZanardi in nazionale. Gli impegni del fine settimana: - IlPedaleRosa : Vo2 Team Pink, #SilviaZanardi in nazionale. Gli impegni del fine settimana: - CICDarfoBT : Alex #Zanardi cosa ne pensi del #percorso del #Tricolore2018? - IlPedaleRosa : Vo2 Team Pink: domenica indimenticabile con i successi di #Zanardi e #Raimondi: -

(Di mercoledì 6 giugno 2018): grandi nomi dello sport nell’ultimo lavoro del regista Diego Bonuccelli, unsull’incredibile storia del paraciclista Fabio Nari Unrealistico e commovente per raccontare l’incredibile storia di un uomo, un atleta, uno sportivo come tanti con la passione per la bicicletta che improvvisamente si trova a dover affrontare suo malgrado un handicap fisico. E’ questa la storia che il regista Diego Bonuccelli ha voluto narrare nella sua ultima fatica, dal titolo ‘Il Triciclo: l’inferno, il recupero, il riscatto’, una storia vera e talvolta cruda che ha visto come protagonista il pietrasantino Fabio Nari. Ilè finalmente terminato e dunque pronto per partecipare a Festival nazionali ed internazionali. Vorremmo portare alla luce la storia di Fabio Nari, spiega il regista, poiché è davvero straordinaria ma soprattutto ...