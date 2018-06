Ciclismo | Mark Cavendish provoca Kittel e Greipel | ' Niente testa'

Ciclismo - Mark Cavendish : 'Ci sono troppi ragazzi come Greipel' Video : Sempre schietto e sincero, #Mark Cavendish è uno di quei corridori abituato ad esprimere in maniera chiara le sue opinioni. In un'intervista per 'Pro Cycling', il ciclista britannico non ha risparmiato dalle critiche il suo collega André Greipel. Cavendish: 'Nel Ciclismo, troppi ragazzi come Greipel' Ai microfoni di 'Pro Cycling', il velocista della Dimension Data ha dapprima elogiato la schiettezza di Patrick Lefevere, manager della Quick-Step ...