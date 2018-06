Ci sei?! Paese a Ferro e Cuoco oggi e domani a Riccione

emiliaromagnanews24

: Il senatore Malan contro la gogna giudiziaria a cinque stelle: 'Chi vorrebbe investire in un paese dove sei conside… - ilfoglio_it : Il senatore Malan contro la gogna giudiziaria a cinque stelle: 'Chi vorrebbe investire in un paese dove sei conside… - 622616f61973473 : RT @GagliardoneS: Quanta bassezza, quanta menzogna e quanta sfacciataggine nelle tue parole! Sei stato un INCUBO per questo paese #renzi Un… - SauroTempobuono : RT @RedHotSquirrel: Good Luck to Italy. Buona fortuna per l'Italia. You are a great people in a wonderful country with excellent prospects.… -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Come anticipato il tutto sarà accompagnato da musica e spettacoli. In particolare, mercoledì sera le note saranno quelle del rock and roll anni Cinquanta dei Flaming gene and his tonics e del blues ...