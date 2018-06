Ci saranno Giorni più lunghi grazie alla Luna

universo7p

(Di mercoledì 6 giugno 2018) CipiùIl clima globale sulla Terra è influenzato dai cicli di Milankovitch, impressi nelle sequenze di sedimenti antichi. Un recente studio pubblicato su Pnas mostra come tali cicli, osservati in due sequenze di sedimenti, siano coerenti con una rotazione della Terra più rapida e una distanza Terra-più corta. A causa delle maree, lacontinuerà ad allontanarsi e la Terra continuerà a rallentare, portando ad averepiùdi 24 ore Per tutti quelli che desiderano giornate più lunghe di 24 ore, i geologi hanno buone notizie: isulla Terra si stanno allungando. Un nuovo studio ricostruisce la storia della relazione del nostro pianeta con lae mostra che, 1.4 miliardi di anni fa, un giorno sulla Terra durava poco più di 18 ore. Questo, almeno in parte, è dovuto al fatto che laera più vicina e ha cambiato il modo ...