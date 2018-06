“Ci sarà anche lei” Rai | un altro clamoroso ritorno in tv Programma in prima serata e

caffeinamagazine

: “Io ci sono perché è e sarà sempre magica”. ???? Info campagna abbonamenti 2018/19 ??? - OfficialASRoma : “Io ci sono perché è e sarà sempre magica”. ???? Info campagna abbonamenti 2018/19 ??? - Agenzia_Ansa : Conte al Senato per la fiducia: 'Carcere vero per i grandi evasori'.'Rivoluzione fisco, flat tax sarà progressiva'.… - matteosalvinimi : Questa sera vi aspetto a Fiumicino (Roma), verso le 21, in Piazza Marinai d'Italia per sostenere il candidato sinda… -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) È tempo di grandi cambiamenti in tv. Abbiamo già detto del passaggio di Alberto Angela da Rai3 all’ammiraglia Rai1, del “” di Elisa Isoardi a La prova del cuoco al posto della Clerici e di superMara Venier che riprende il timone di Domenica In. Intanto, però,Rai3 vuole correre ai ripari e così… A volte ritornano. Secondo il sito davidemaggio.it in autunno vedremo uno storicodi satira femminile: La tv delle ragazze. A condurre il remake della trasmissione, che andò in onda per due stagioni tra il 1988 e il 1989,proprio Serena Dandini (già autrice e presentatrice del format), che torna a sua volta in Rai dopo la chiusura di Parla con me, nel 2011. Dovrebbero essere quatto puntate in. Per il futuro, quindi, Rai3 pensa al passato. La rete diretta da Stefano Coletta per i prossimi palinsesti autunnali starebbe ...