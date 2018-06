Chiesti 8 anni per Magnini | avrebbe indotto un compagno a doparsi La reazione ' Indagine

Guai per Magnini - Chiesti 8 anni di squalifica per doping : Dalla Procura nazionale antidoping è arrivata una richiesta shock contro Filippo Magnini: una squalifica di otto anni per doping. Al nuotatore pesarese è stato...

L'ex nuotatore olimpionico Filippo Magnini (da poco legatosi all'ex velina Giorgia Palmas) è indagato dall'antidoping per una triplice violazione del codice WADA: il procuratore capo PierFilippo Laviani ha chiesto una squalifica di otto anni per il pesarese. L'ex stileliberista, ritiratosi nel dicembre del 2017 e da poco tornato alla ribalta delle cronache rosa proprio per via del suo amore molto social con la Palmas

Doping - Magnini nei guai : spunta un altro capo d’accusa - riChiesti 8 anni di squalifica : Filippo Magnini, che si dichiara estraneo ai reati contestatigli, potrebbe incorrere in una squalifica di 8 anni: ecco la richiesta fatta dalla Procura anti-Doping guai per Filippo Magnini. Il caso Doping, che lo vede intricato al fianco del dietologo Guido Porcellini (suo mentore dal 2015 al 2017), potrebbe costare caro all’ex nuotatore della Nazionale italiana. Il 36enne di Pesaro, che si era dichiarato ad ottobre del tutto estraneo alle ...

Nuoto - Chiesti otto anni di squalifica per Filippo Magnini. Deferimento per consumo e somministrazione di sostanze : La Procura di Nado Italia ha chiesto otto anni di squalifica per Filippo Magnini. Il Deferimento è stato richiesto per consumo o tentato consumo di sostanze dopanti (articolo 2.2), favoreggiamento (2.9) e ora anche somministrazione o tentata somministrazione di sostanza vietata (2.8), nuovo capo di accusa aggiunto nelle ultime ore. Il due volte Campione del Mondo dei 100 metri si è ritirato al termine del 2017 e non ritornerà più in vasca ma ...

Corona show contro il pg : «Non ha capito un c...». Chiesti due anni e 9 mesi - e lui in aula abbraccia la Provvedi : Due anni e 9 mesi (più 15mila euro di multa) con la confisca di tutti i contanti per tutti i reati, compresa l'intestazione fittizia di beni: è la richiesta, nel processo...

“Abusò di un ragazzino di 15 anni” - Chiesti tre anni di carcere per ex parroco di Pescara : Don Vito Cantò, ex parroco della chiesa di San Camillo De Lellis di Villa Raspa di Spoltore (Pescara), avrebbe abusato di un minore tra l'estate del 2011 e quella del 2012. La presunta vittima degli abusi all'epoca dei fatti aveva quindici anni. L'accusa ha chiesto per il religioso tre anni di reclusione.Continua a leggere

