Chiara Francini | «I nuovi confini della famiglia | oggi» | in tv con Love me gender

Chiara Francini : "Cadere è fondamentale. Abbassarsi mai. La vita sarebbe orrenda senza la sconfitta" : Chiara Francini è due grandi occhi chiari. Pelle bianchissima, quasi trasparente. Capelli che sono ricci o lisci a seconda dell'umore. Accento fiorentino spiccato. Un accento che tiene a bada in teatro – ha appena concluso con Raoul Bova Due, dopo oltre duecento repliche – e che si scioglie in una frenetica e disarmante empatia.Divenuta nota al grande pubblico per "Una moglie bellissima" di Leonardo Pieraccioni nel 2008, da ...

Chiara Francini conduce Love Me Gender su LaEffe : Chiara Francini torna alla tv con “Love Me Gender”, un programma in cui viene raccontato l’amore, quello universale: ecco le anticipazioni Una nuova avventura televisiva per Chiara Francini. L’attrice, che molti ricorderanno per aver condotto Domenica In con Pippo Baudo, torna in televisione da sola. Questa volta l’occasione è davvero speciale: si tratta di Love Me Gender, un nuovo programma in partenza su LaEffe, ...