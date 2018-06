Chiara Ferragni criticata per il suo décolleté Epica risposta all' hater

Chiara Ferragni e Fedez : ecco l'invito per il loro matrimonio : «Il matrimonio si avvicina, siete pronti?». Con un video annuncio su Instagram The Ferragnez, Chiara Ferragni e Fedez, invitano ufficialmente il popolo social ad assistere alle loro nozze...

La sorella di Chiara Ferragni pubblica una foto con una Hermes falsa? Bufera sui social : ... da sempre in lotta contro la contraffazione, di una così accesa polemica vicina a uno dei personaggi che sembra essere diventata tra i più influenti proprio nel mondo della moda?

Valentina Ferragni mette in imbarazzo la sorella Chiara : la borsa di Hermes è falsa? : Valentina Ferragni mette in imbarazzo la sorella Chiara a causa di una borsa di Hermes che, secondo attenti osservatori, sarebbe falsa. La sorella minore della fashion blogger si sta facendo strada nel mondo della moda, muovendo i suoi primi passi come influencer. Su Instagram ha già quasi 2 milioni di follower che commentano le foto postate sul profilo, fra outfit da sogno e viaggi esotici. A finire nel mirino dei fan in queste ore è stato ...

«Con 5 mila euro ti rifai le zin...» : Chiara Ferragni s'infuria su Instagram con chi la offende per il seno : Una sexy Chiara Ferragni in lingerie su Instagram ha scatenato i suoi follower che ne hanno apprezzato la bellezza e la sensualità, ma anche qualche haters. Uno in particolare le ha scritto...

STEFANO GABBANA VS Chiara FERRAGNI/ Foto - “Lei è davvero cheap” : STEFANO GABBANA ha commentato su Instragram una gif che riguardava CHIARA FERRAGNI. Lo stilista ha CHIARAmento espresso il suo giudizio negativo riguardo all'influencer(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 16:00:00 GMT)

Belen e il padre di Chiara Ferragni al concerto di Fedez : ecco cosa è successo : Belen Rogriduez senza Iannone al concentro di Fedez: l’incontro con il padre di Chiara Ferragni Della crisi tra Belen e Andrea Iannone si è detto e scritto tanto in questi giorni. Ad alimentare queste voci, inoltre, sembrerebbe aver contribuito la stessa Rodriguez. Come? Per esempio mostrandosi sola agli ultimi eventi pubblici senza il suo compagno. […] L'articolo Belen e il padre di Chiara Ferragni al concerto di Fedez: ecco cosa è ...

Stefano Gabbana senza filtri : il clamoroso affondo a Chiara Ferragni : Stoccata di Stefano Gabbana a Chiara Ferragni. Lo stilista ha definito "cheap" la fashion influencer. Un'accusa tanto irrilevante nella quotidianità di tutti noi, quanto...

Com’è la casa di Fedez e Chiara Ferragni a Milano : Appartamenti dotati della più moderna tecnologia domotica con funzioni integrate per governare l’accensione, lo spegnimento e il controllo remoto, sicurezza con servizi di vigilanza 24 ore, portiere in ogni edificio, standard abitativi di assoluta qualità offerti da palazzine immerse nel grande parco urbano di un quartiere completamente pedonale: sono queste le caratteristiche delle lussuose e curatissime residenze CityLife realizzati da Daniel ...

Rito civile e ricevimento in masseria per il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni : nuovi rumors sulle nozze dell’anno : A pochi giorni dal grande concerto La Finale a San Siro, emergono nuovi rumors sul matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni, che d'ora in poi e per tutta l'estate sarà l'evento più chiacchierato sui media. Vanity Fair, dopo aver comunicato una nuova data (non ancora ufficiale) per le nozze della blogger e del rapper, lancia nuove indiscrezioni sulla location del ricevimento del matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni. Avanzata l'ipotesi più ...

Chiara Ferragni - Serena Williams - Kate Middleton/ Così le neo-mamme tornano in forma : Da pochi mesi hanno partorito e già mostrano corpi scultorei, in forma e tonici. I segreti post partum di Chiara Ferragni, Serena Williams e Kate Middleton(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 12:05:00 GMT)

Il look (che spacca) per un concerto - la lezione di Chiara Ferragni : Estate tempo di festival e di musica La stagione è ufficialmente iniziata con il mega concerto del 31 maggio a San Siro: «La finale» di Fedez e J-Ax. Trentuno canzoni per due ore e mezza di performance che ha raccolto un sold out da 79.500 persone. Tra gli ospiti d’onore le groupie per eccellenza del duo le sorelle Ferragni, Valentina, Francesca e la bellissima neomamma Chiara Ferragni, che ci ha regalato una lezioni di stile non indifferente ...

