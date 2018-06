Chi porta gli occhiali è più intelligente?

Pd : Bonifazi - sostegno in diChiarazione redditi per portare avanti nostre idee : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Abbiamo bisogno più che mai del vostro aiuto. Abbiamo di fronte un governo di populisti e demagoghi pronti addirittura all’impeachment al presidente della Repubblica per poi ripensarci il giorno dopo quando hanno preso il potere. Non hanno neanche il coraggio di metterci la faccia: sono i due vicepresidenti del Consiglio, ma hanno messo la faccia del professor Conte”. Lo dice il tesoriere del ...

Chi ha vinto i premi più importanti della moda americana : Hanno ricevuto i premi del Council of Fashion Designers, l'associazione della moda americana, rispettivamente per la moda donna e uomo The post Chi ha vinto i premi più importanti della moda americana appeared first on Il Post.

Il Real Madrid fa spesa a Liverpool : l’obiettivo Manè porta Klopp sulla panChina dei Blancos : Il Real Madrid punta su Sadio Manè nel ruolo di esterno d’attacco: la freccia del Liverpool potrebbe ‘anticipare’ la possibile scelta di Klopp come nuovo allenatore dei Blancos Momento di grande rinnovamento in casa Real Madrid. A pochi giorni dalla vittoria della Tedicesima Champions League, i Blancos hanno appreso la notizia dell’addio di Zinedine Zidane dalla panchina dei madrileni. Una volta scelto accuratamente il ...

InChieste e reportage video - assegnati i Dig Awards 2018 - : Svelati i vincitori della competizione internazionale di giornalismo. Tra i trionfatori, a Riccione, anche Silent Death on Syrian Journey: mediometraggio sui profughi siriani di Mouhssine Ennaimi

InChieste e reportage video - assegnati i Dig Awards 2018 : Inchieste e reportage video, assegnati i Dig Awards 2018 Svelati i vincitori della competizione internazionale di giornalismo. Tra i trionfatori, a Riccione, anche Silent Death on Syrian Journey: mediometraggio sui profughi siriani di Mouhssine Ennaimi Parole chiave: ...

Tutti vogliono Balotelli - Rami lo Chiama al Marsiglia : “potrebbe avere un ruolo importante nel gruppo” : Adil Rami ha parlato con Mario Balotelli in occasione dell’amichevole tra Francia e Italia, provando a convincerlo a trasferirsi al Marsiglia Adil Rami chiama Mario Balotelli al Marsiglia. Ai microfoni del programma Telefoot, trasmesso dall’emittente TF1, il difensore ha sponsorizzato l’attaccante azzurro il cui nome è stato accostato al club transalpino. “Tutti sanno che Mario è un grande attaccante ed è maturato tanto, ...

Monte Urano. Si sChianta con la bici contro una serrandina - ragazza trasportata in eliambulanza a Torrette : L'episodio si è verificato in via Montegrappa: erano da poco passate le 19 quando la ragazza, che stava percorrendo una strada in discesa, a un certo punto non è riuscita ad arrestare la sua marcia e ...

Due tedesChi sfilano portafogli a un napoletano : La vita è quella cosa che non ti finisce mai di stupire. Così può accadere anche che una coppia di tedeschi derubi un operaio napoletano su un aliscafo. I due, un uomo di 40 anni e una donna di 35, arrivano da Friburgo, che per la verità è nell'estremo Sud della Germania, praticamente due teutonici "terroni". Erano sull'aliscafo da Napoli a Capri ma contrariamente alla gran parte dei loro concittadini in visita in Italia non erano in vena di ...

Turisti tedesChi rubano il portafoglio a un operaio napoletano : denunciati : Due Turisti tedeschi sono stati denunciati dalla polizia con l'accusa di furto in concorso ai danni di un operaio napoletano. Il fatto è avvenuto su un aliscafo di linea da Napoli a Capri. L'...

Coppia di turisti tedesChi ruba il portafogli a un napoletano sull'aliscafo per Capri : Quasi una storia al contrario. Una Coppia di turisti tedeschi, un uomo di 40 anni e una donna di 35, originari di Friburgo, è stata denunciata a piede libero dalla polizia di Stato a Capri con l'...

Napoli - coppia di turisti tedesChi ruba portafoglio a un operaio su aliscafo per Capri : Una coppia di turisti tedeschi, un uomo di 40 anni e una donna di 35, originari di Friburgo, è stata denunciata a piede libero dalla polizia di Stato a Capri con l’accusa di furto in concorso ai danni di un operaio napoletano. Il fatto – secondo quanto riporta l’agenzia Ansa – è accaduto su un aliscafo di linea da Napoli a Capri. La vittima, che stava raggiungendo l’isola per lavoro, all’arrivo a Capri si è accorta di ...

Capri - turisti tedesChi rapinano napoletano/ Sottratto il portafoglio : scattata la denuncia : Capri, turisti tedeschi rapinano napoletano su un aliscafo: una coppia di Friburgo ha Sottratto il portafoglio con 50 euro ad un operaio, scattata la denuncia (Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 16:40:00 GMT)

La pizza bruciata è un risChio per la salute : come comportarsi a tavola : Allarme a Napoli per le pizze, ma anche per le carni e per tutti gli alimenti che, cotti alla brace, aumentano il rischio di tumore. Il problema è legato alle modalità di cottura, che spesso non sono...

Offerte speciali del sabato : DisChi SSD portatili - Robot pulizia smart e tanti accessori Hi-tech - : ... EUR 9,90 In offerta a 8,41 Euro -67% Auricolari wireless, Trono 2 Bluetooth Sport Cuffie con microfono IPX5 Impermeabile HD Stereo Sweatproof Auricolari In Ear per palestra Allenamento in esecuzione ...