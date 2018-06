CHI L’HA VISTO? Anticipazioni 6 giugno | i casi di Mario Biondo e Sissy

CHI L’HA visto anticipazioni del 6 giugno : Mario Biondo e Sissy : Chi l’ha visto anticipazioni del 6 giugno 2018 – Il programma di Rai 3 ritorna nella prima serata di mercoledì per affrontare nuovi casi di cronaca e scomparsa. Federica Sciarelli di nuovo alla guida degli approfondimenti, che questa settimana si concentreranno su due casi in particolare. Le anticipazioni di Chi l’ha visto promettono uno sguardo al caso di Mario Biondo ed al mistero di Sissy Trovato Mazza.-- Chi l’ha visto anticipazioni del 6 ...

Rider - il sindaco Merola : ‘Boicottate aziende che sfruttano’. I fattorini : ‘Costringiamo a firmare contratto CHI non l’ha fatto’ : “Boicottate Deliveroo, Foodora e company.”. Nel giorno della firma della prima carta dei diritti dei Riders, voluta dal Comune di Bologna per tutelare i ciclofattorini, il sindaco Virginio Merola attacca i colossi della consegna del cibo a domicilio che hanno disertato la firma della carta, in tutto cinque su sette. In realtà ad aderire al documento che introduce alcuni diritti-base come l’equo compenso orario,il diritto di non scendere in ...

L’avete sentita? Uomini e Donne - Sara l’ha detto all’orecCHIo di Giordano. Proprio durante la sua scelta : Uomini e Donne, e anche Sara Affi Fella ha scelto. Mancava solo lei degli ultimi tronisti di questa stagione. Prima Nilufar Addati, poi Mariano Catanzaro e ora anche la ex protagonista di Temptation Island ha terminato il suo percorso nello studio di Maria De Filippi. Anche lei ha trascorso un giorno e una notte in una villa con i due corteggiatori rimasti, Luigi e Lorenzo. Poi, in studio, è andata in scena la scelta vera e propria. Il ...

Ascolti TV | Mercoledì 30 maggio 2018. La Partita del Cuore al 14.6% - CHI L’HA Visto? 11.1% - Blood Father 9.4% - Tg2 Speciale Governo 6.6% : La Partita del Cuore Su Rai1 La Partita del Cuore ha conquistato 3.123.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale 5 Blood Father ha raccolto davanti al video 2.066.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Rai2 Tg2 Speciale Governo ha interessato 1.470.000 spettatori pari al 6.6% di share. Su Italia 1 Il Mistero dei Templari – National Treasure ha intrattenuto 1.846.000 spettatori (9.3%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto ...

“Ce l’ha così…”. Ah - però! Grande Fratello ‘vietato’ : “Vi dico CHI è il più dotato”. Mariana Falace svela l’indiscrezione sull’inquilino : Dopo la puntata dedicata alla vulcanica Aida Nizar, “Obbligo o Verità” – il nuovo format digital dedicato al “Grande Fratello” in onda sul sito del reality show – torna con Mariana Falace. La modella napoletana ha “dovuto” rispondere ad alcune domande (personali e decisamente imbarazzanti) e fare “terribili” penitenze. Durante l’intervista sono stati toccati diversi temi e ...

“Cristina? Beh…”. Fabio Fulco - frecciata alla ex CHIabotto. Stavolta l’attore l’ha combinata grossa - una diCHIarazione a dir poco “pesante” : Quando una storia d’amore finisce, e se finisce malalemente, i lasciti sono sempre abbastanza lunghi e rognosi. La storia tra l’attore Fabio Fulco e la ex Miss Italia Cristina Chiabotto sembra proprio uno di questi casi: i due continuano a mandarsi frecciatine che non passano inosservate. L’attore ora ha una nuova fidanzata. A rivelarlo è Oggi che mostra delle immagini esclusive della nuova coppia. Fabio Fulco, al settimanale, ...

Anticipazioni CHI L’HA visto - puntata del 30 maggio : Nuovo appuntamento su Rai 3 con Chi l’ha visto, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca nera: le Anticipazioni di mercoledì 30 maggio Torna su Rai 3 Chi l’ha visto, il programma di approfondimento di casi di cronaca nera e dedicato alle persone scomparse condotto da Federica Sciarelli. Ecco le storie trattate durante la puntata di mercoledì 30 maggio 2018. Chi l’ha visto 2018: Anticipazioni puntata 30 maggio Mercoledì ...

Rossella Corazzin/ Uccisa dal mostro di Firenze? La dichiarazioni di Angelo Izzo (CHI L’HA visto?) : Rossella Corazzin è sparita nell’agosto del 1975. Ora Angelo Izzo, il mostro del Circeo, ha tirato in ballo la pista satanica e il mostro di Firenze. Il caso a Chi l'ha visto?(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 11:10:00 GMT)

CHI L’HA VISTO?/ Anticipazioni 30 maggio : il caso di Rossella Corazzin : Chi l'ha VISTO? torna in onda oggi, mercoledì 30 maggio, in prima serata su Raitre: Federica Sciarelli si occupa del caso di Rossella Corazzin, scomparsa nel 1975.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 09:46:00 GMT)

Wired Next Fest 2018 - ecco CHI ha vinto l’Hackaton di Huawei e Ied : (Foto: Lorenzo Longhitano) Come si migliora un prodotto che è già considerato tra i migliori della sua categoria? È la mission impossible che Huawei ha affidato agli studenti dello Ied di Milano nel corso dell’hackaton che si è tenuta nella giornata di sabato 26 maggio proprio nel capoluogo lombardo, nella cornice del Wired Next Fest 2018: ideare un accessorio, un’app o un servizio che facciano da complemento al suo ultimo smartphone ...

“Ti denuncio”. ‘CHI L’HA visto?’ - Federica Sciarelli fuori di sé. Arriva una telefonata in diretta e la conduttrice non riesce - a ragione - a trattenersi : E Federica Sciarelli perse le staffe. E viene, da dire, a ragione. Perché quello che è successo ieri in diretta tv avrebbe fatto imbestialire chiunque. Federica Sciarelli stava presentando una serie di casi di persone scomparse quando in studio il telefono ha squillato, dall’altro capo del telefono c’era una uomo che ha annunciato di avere notizia su una persona scomparsa per poi urlare un nome (“Michele Caruso”) e agganciare ...

Ascolti TV | Mercoledì 23 maggio 2018. Prima che la Notte 15.7% - Le Iene 11.6% - The Wedding Date 10.7% - CHI L’HA Visto? 10.6%. Male Scanzonissima (4.7%) : Prima che la Notte Su Rai1 Prima che la Notte ha conquistato 3.435.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Canale 5 The Wedding Date – L’Amore ha il suo Prezzo ha raccolto davanti al video 2.481.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Scanzonissima ha interessato 1.076.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 2.230.000 spettatori (11.6%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al ...

