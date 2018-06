Chi è Pete Davidson | quello che devi sapere sul fidanzato di Ariana Grande

Gag degli slip : Anna FalChi 'provoca' Peter Gomez durante l'intervista - lui prova a tenere aplomb : "Le mutandine che mi tolsi da Luttazzi? Le ha un feticista di cui non posso rivelare il nome". Anna Falchi, 46 anni, ospite de 'La Confessione', nella...

MacChine mortali - il primo trailer del film di Peter Jackson : In attesa di sapere se sarà coinvolto nella nuova serie Amazon su Il signore degli anelli, Peter Jackson si lascia alle spalle la Terra di Mezzo producendo e scrivendo la sceneggiatura di Macchine mortali, il film tratto dall’omonimo romanzo di Philip Reeve. In queste ore è stato diffuso il primo trailer ufficiale della pellicola che ci introduce in un universo post-apocalittico in cui le città, dopo un cataclisma che ha distrutto il ...

Filippa Lagerback e Daniele Bossari - la sprangata del giudice della tv : 'Sapete Chi mi ricordano?' : Un amore portato 'all'estremo della spettacolarizzazione'. Filippa Lagerback e Daniele Bossari finiscono nel mirino del critico tv del Corriere della Sera Aldo Grasso , che bolla il loro matrimonio ...

Canoa slalom - Europei Praga 2018 : Giovanni De Gennaro Chiude al nono posto nel K1 - oro per lo sloveno Peter Kauzer : Sfumano sul più bello i sogni di gloria di Giovanni De Gennaro agli Europei 2018 di Canoa slalom, in corso di svolgimento a Praga (Repubblica Ceca). Il 25enne azzurro ha chiuso la finale del K1 al nono posto con il tempo di 94.96 e un distacco dalla vetta di 3.94 secondi. L’atleta bresciano aveva fatto sperare in una medaglia dopo l’ottima prestazione in semifinale, in cui aveva ottenuto la quarta posizione. Nella run decisiva De Gennaro non è ...

Industria 4.0. De Felice a Parigi all'Ocse per il B20 : il capitale umano e le competenze digitali hanno un ruolo Chiave per realizzare la '... : ... come dimostrano i risultati raggiunti nella progettazione e realizzazione di "Corporea", il museo virtuale del corpo umano realizzato per Città della Scienza, nonché gli exhibit multimediali ed ...

Giorgia Meloni sbotta di rabbia da Myrta Merlino : 'Sapete Chi conta più degli elettori?' : 'Votare la fiducia a Carlo Cottarelli ? Manco morti'. Giorgia Meloni , dopo l'annuncio di richiesta di impeachment contro il presidente Sergio Mattarella , dice no alla sua maniera al 'governo dei ...

Le complessità della politica estera riChiedono competenze vere : Basteranno i tecnici –sia pure di grande valore– per tenere ferma la barra della politica estera del nuovo governo? Scegliere esperti estranei alle dinamiche quotidiane della politica per i dossier più delicati –fatto di per sé dirompente rispetto ai proclami della vigilia– potrebbe essere una ammissione indiretta di impreparazione, ma potrebbe essere anche –c'è da augurarselo– il ...

Intervista – Maria Chiara Carrozza : «No all’antagonismo uomo macChina : i robot devono competere con i robot - non con gli umani» : Maria Chiara Carrozza è una delle 25 donne riconosciute tra le più influenti nel mondo della robotica: ex Ministro dell’Istruzione, Rettore della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, attualmente professoressa universitaria di bioingegneria industriale e presidente della fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, il suo curriculum non risente della differenza di genere e costituisce un modello di virtù tutto italiano. Oggi alcune riflessioni ...

Acquacoltura in mare - approvata la proposta di legge. Marras : 'Fatta Chiarezza sulle competenze' : Si tratta di una risposta importante alle richieste di semplificazione che arrivano dal settore dell'Acquacoltura che è, senza dubbio, tra i più rilevanti dell'economia maremmana per numero di ...

“Ha oscurato Meghan”. Royal wedding - “l’effetto Pippa” si ripete. Ecco Chi è la damigella che ha rubato la scena alla sposa : Il matrimonio dell’anno è passato: il 19 maggio 2018 Harry d’Inghilterra e Meghan Markle sono diventati marito e moglie e, come regalo di nozze, hanno ricevuto dalla Regina Elisabetta il titolo nobiliare di Duca e Duchessa del Sussex. Oltre che per l’abito della sposa (contro ogni aspettativa, ha optato per un modello semplicissimo e pulito con scollo a barca di Givenchy), c’era grande curiosità anche per come si sarebbe vestita Kate Middleton. ...

“Ha oscurato Meghan”. Royal wedding - “l’effetto Pippa” si ripete. Ecco Chi è la damigella che ha rubato la scena alla sposa : Il matrimonio dell’anno è passato: il 19 maggio 2018 Harry d’Inghilterra e Meghan Markle sono diventati marito e moglie e, come regalo di nozze, hanno ricevuto dalla Regina Elisabetta il titolo nobiliare di Duca e Duchessa del Sussex. Oltre che per l’abito della sposa (contro ogni aspettativa, ha optato per un modello semplicissimo e pulito con scollo a barca di Givenchy), c’era grande curiosità anche per come si sarebbe vestita Kate Middleton. ...

La Confessione - Eva Henger ospite di Peter Gomez : “Mia figlia pornostar? Mai - il marChio resta e risChi malattie mortali” : A La Confessione, questa sera su Nove alle 22.20, l’ex pornostar Eva Henger racconta la sua metamorfosi, dai film per adulti al successo televisivo con Paperissima e il Gabibbo, come idolo dei bimbi. Peter Gomez le chiede dello scherzo de Le Iene: “Mi viene in mente un episodio della sua vita, lo scherzo che le fece Le Iene d’accordo con sua figlia. Ricordo che sua figlia finse di voler fare un film porno e lei andò su tutte le furie”. L’ex ...

Il discorso di Asia Argento a Cannes : "Voi sapete Chi siete e lo sappiamo anche noi" : Asia Argento non ha usato mezze misure nel discorso che ha proferito al Festival di Cannes. Dopo le accuse mosse nei confronti del produttore americano Harvey...

LIVE Tennis - Internazionali Roma 2018 in DIRETTA. In campo Lorenzo Sonego contro Peter Gojowczyk - CecChinato eliminato in tre set : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata di incontri degli Internazionali d'Italia 2018 a Roma : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 11.00 . Buon ...