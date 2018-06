Chi è Mimmo | l' operaio che si è dato fuoco sotto casa di Di Maio

agi

(Di mercoledì 6 giugno 2018) In un video su Facebook il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Diha detto di essere in viaggio verso Pomigliano per andare a trovare “”. “Sto andando all'ospedale di Nola a trovare, un mio concittadino che ha perso il lavoro e che oggi ha fatto un gesto disperato”, ha detto Di, “Sto andando in ospedale per dirgli che lo Stato c’è”. “” èMignano, uno degli operai della Fiat che nel 2014 furono licenziati per aver inscenato davanti ai cancelli dello stabilimento di Pomigliano il funerale dell’amministratore delegato Sergio Marchionne. Mignano e altri quattro ex dipendenti, come ricorda Il Messaggero avevano “ingaggiato una guerra legale contro l'azienda - ottenendo anche una vittoria”, mentre la Cassazione, che è parte dello ...