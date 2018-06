C'era una volta Troia : così rinascono i luoghi del mito : La scoperta degli Ori di Priamo suscitò meraviglia nell'opinione pubblica e diffidenza da parte del mondo accademico; si arrivò a dire che tanti reperti sarebbero stati acquistati nei mercatini , l'...

Ambiente - LIPU : la nomina di Costa “una speranza per la natura” : “La nomina di Sergio Costa a ministro dell’Ambiente è una speranza concreta di svolta nella conservazione della natura, nella protezione dell’Ambiente e nella lotta per la legalità e il diritto ambientale. In un momento difficile per le tematiche ambientali, spesso sacrificate alle politiche generali senza adeguata integrazione tra le une e le altre, una presenza così qualificata a capo del ministero dell’Ambiente ...

Il ministro Toninelli : “Sulla Tav si procederà a una rivalutazione dell’opera” : «Nelle prossime settimane esamineremo tutti i progetti di opere pubbliche in Italia. Il nostro obiettivo è analizzare costi e benefici di ciascuna. Quelle che saranno valutate come utili per i cittadini saranno confermate, sulle altre valuteremo come procedere. Il tutto conti alla mano»....

Cecchinato - Bertolucci emozionato. "Una meraviglia - può battere anche Thiem" : "Con Djokovic partita pazzesca, ha mostrato una maturità da campione" Cecchinato-Thiem, quando e dove vedere la semifinale del Roland Garros

Bufera su Filippo Magnini : chiesta una squalifica di 8 anni per doping : Otto anni di squalifica per doping. E' questa la richiesta shock della Procura antidoping nei confronti di Filippo Magnini. Il celebre nuotatore azzurro è indagato dall'antidoping per la presunta ...

Palermo : l'Orto botanico diventa un giardino letterario - torna 'Una marina di libri' (2) : (AdnKronos) - Ad inaugurare domani, alle 17.30, la manifestazione saranno Rosario Schicchi, direttore dell’Orto botanico, Antonio Sellerio, Ottavio Navarra e Nicola Bravo, presidente del CCN. Fra gli appuntamenti previsti l'inaugurazione della mostra 'Cento pagine' a cura del blog di editoria FNlibr

Palermo : l'Orto botanico diventa un giardino letterario - torna 'Una marina di libri' : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - Conto alla rovescia per 'Una marina di libri', la kermesse firmata da Piero Melati che da domani alle 17.30, fino a domenica 10 giugno, trasformerà l'Orto botanico di Palermo in un giardino letterario dedicato alla parola, scritta o pronunziata. 'Cucitor di canti' è il

Cina - esplosione in miniera : 11 morti - 2 dispersi e 9 feriti/ Una detonazione accidentale la causa : Cina, esplosione in miniera: 11 morti, 2 dispersi e 9 feriti: una detonazione accidentale la causa. Ennesimo incidente sul lavoro nella nazione cinese: il bilancio potrebbe aggravarsi(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 09:42:00 GMT)

Cina - esplosione in una miniera di ferro : 11 morti e 2 dispersi : La tragedia è l'ultima di una lunga serie di incidenti nelle miniere cinesi che, malgrado i miglioramenti normativi su formazione e sicurezza, restano tra le più pericolose al mondo.

Cina - esplosione in una miniera di ferro : 11 morti e 2 dispersi : Cina, esplosione in una miniera di ferro: 11 morti e 2 dispersi Cina, esplosione in una miniera di ferro: 11 morti e 2 dispersi Continua a leggere L'articolo Cina, esplosione in una miniera di ferro: 11 morti e 2 dispersi proviene da NewsGo.

Ecco gli effetti della Criosauna - la terapia del freddo consigliata nell'antichità anche da Ippocrate : ... la nostra è la prima in Abruzzo, una novità come quella della Criosauna, ormai da decenni utilizzata da sportivi e ospedali di tutto il mondo. La Criosauna o terapia del freddo è una pratica ...

Wind Music Awards 2018 - prima serata : una passerella senza sbavature - Conti e Incontrada una sicurezza : Al netto della lunghezza (3 ore e mezza di esibizioni Musicali), la prima serata dei Wind Music Awards 2018 si confermano una Wind Music Awards 2018, diretta | Tutte le esibizioni [live_placement] Wind Music Awards 2018, anticipazioni prima puntata tv Wind Music Awards 2018: due serate a base di Musica per Rai 1 che trasmette in due martedì - 5 e 12 giugno - quanto registrato ieri sera e stasera all'Arena di Verona. E noi seguiremo live su ...

Reggio Calabria - scontri al corteo per la morte di Soumaila - caccia al killer : 'era su una panda bianca' : È stato il giorno della rabbia e della protesta a San Ferdinando, tra i migranti della vecchia tendopoli dove, nel periodo invernale, arrivano a vivere in condizioni disumane, anche 2-3000 persone. L'...

Da Graham Vick a Damiano Michieletto : Macerata - una città in festival : ... a partire dalla nuova regia di Graham Vick del Flauto magico in Italiano, , spettacoli crossover, da Vinicio Capossela a Max Gazzè, aperitivi in musica, balli e dj set per trasformare la città nello ...