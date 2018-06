' Centri chiusi per i migranti in attesa di rimpatrio' | Salvini

Salvini : «I Centri saranno chiusi - basta migranti a spasso per le città. Meno tasse ai ricchi» : Comparto tasse e problema immigrazione. Matteo Salvini è tornato anche oggi sui temi che hanno caratterizzato la sua campagna elettorale. «È giusto che chi guadagna di più...

Supermercati aperti 1 maggio 2018/ Orari Roma - Milano e Bologna : negozii e Centri commerciali chiusi - le info : Supermercati aperti 1 maggio 2018: Milano e Roma, negozi e centri commerciali a rischio durante la giornata. informazioni e Orari, ecco tutte le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 20:35:00 GMT)

Chiusi Centri massaggi cinesi Cremona - collaborazione tra Polizia di Stato - locale e Ast : L'operazione è stata svolta dalla Polizia di Stato che, a Cremona, ha chiuso tutti i nove centri di massaggi cinesi della città, con l'accusa di esercizio della prostituzione: per la prima volta sono ...

