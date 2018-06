meteoweb.eu

: Censis: 'Sette milioni di italiani indebitati per curarsi' - Adnkronos : Censis: 'Sette milioni di italiani indebitati per curarsi' - bolartur : Retweeted Adnkronos (@Adnkronos): Censis: 'Sette milioni di italiani indebitati per curarsi'… - bolartur : RT @Adnkronos: Censis: 'Sette milioni di italiani indebitati per curarsi' -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) – Cresce la spesa sanitaria privata degli. Nel nostro Paese per esami e visite mediche si arriverà a spendere 40 miliardi di euro (erano 37,3 miliardi lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 la voce è aumentata del 9,6% in termini reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell’ultimo anno sono stati 44gliche hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con il ticket. Ma non è tutto: 7disi sonoe 2,8hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi. E’ quanto emerge dal Rapporto-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al ‘Welfare Day 2018’. Secondo il report, “la spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle famiglie più deboli e a basso reddito: la ...