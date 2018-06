rainews

: Per pagare le cure mediche 7 milioni di italiani indebitati #Censis - Agenzia_Ansa : Per pagare le cure mediche 7 milioni di italiani indebitati #Censis - renatobrunetta : Sono stato colpito da analisi #CENSIS: disuguaglianza, rancore, rabbia. Come è possibile che questi siano principal… - RaiNews : Censis, #sanità: 7 milioni di italiani indebitati per curarsi nel 2018. 40 miliardi di spesa sanitaria privata (+9,… -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) "La salute è da sempre uno dei beni di maggiore importanza per tutti i cittadini, ma in questi anni non è mai stata al centro dell'agenda politica. La spesa sanitaria di tasca propria è la più grande ...