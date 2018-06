quilivorno

: #livorno Cena e borsa di studio in ricordo di Lorenzo “L’Esimio” Gremigni - quilivorno : #livorno Cena e borsa di studio in ricordo di Lorenzo “L’Esimio” Gremigni - maqualecalma : @vecchiotac una borsa omaggio, una professione politica, una cena scontata e sono tutte inquadrate. - autocostruttore : In tre giorni di borsa Mattarella ha bruciato decine di miliardi di euro, ma i giornali enfatizzano la cena di Salv… -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Un anno. Un tempo lungo ma così breve per metabolizzare un assenza così importante come quella di, vero e proprio nel mondo dello sport e del giornalismo. Un anno fa se ne andava via, all'età di 81 anni, quello che per tutti era 'L'' , clicca qui per leggere ildel caporedattore di